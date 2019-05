En Mérida, Pedro Sánchez llama a sacar "tarjeta roja" a las tres derechas

Ep/Rd

El secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha instado a los ciudadanos, y a las mujeres en particular, a hacer como el pasado 28 de abril y "ponerle una tarjeta roja" a la "desigualdad, a la involución y a la crispación que plantea la derecha y sus tres siglas".

Así, lo ha señalado este domingo en un mitin de campaña, donde unas 8.000 personas han llenado la Plaza de Toros de Mérida, junto al secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al alcalde de Mérida y candidato a la reelección, Antonio Rodríguez Osuna, y a la candidata al Parlamento Europeo Leonor Martínez-Pereda.



Para Sánchez, el "único proyecto" que tienen las tres derechas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, es "sumar para gobernar y restar derechos y libertades allá donde puedan".



Por eso, el dirigente socialista se ha dirigido al PP para pedirle "limpieza: basta ya de corrupción", mientras que a Ciudadanos ha reclamado "justicia social: basta ya de desigualdad y exclusión social", y a Vox le ha querido dejar "ultraclaro" la necesidad de "feminismo, convivencia y ni un paso atrás en el derecho de las mujeres a decidir sobre su futuro".



Según Sánchez, después del 28 de abril, "todos respiramos aliviados", ya que con la victoria del PSOE "no solo habíamos garantizado cuatro años de avance, que empezamos después de la moción de censura", sino que "también le pusimos una tarjeta roja a la desigualdad, a la corrupción y a la confrontación que lideran la derecha y sus tres siglas".

Ante esta situación, el dirigente nacional del PSOE ha instado a no olvidar que "a día de hoy" las urnas de las elecciones del próximo 26 de mayo "están vacías", por lo que ha destacado la necesidad de votar el próximo domingo "con la misma participación, convicción y orientación" que el pasado 28 de abril.

VOTO "COHERENTE" CON EL 28 DE ABRIL

En su intervención, el presidente del Gobierno en funciones ha considerado que si el pasado 28 de abril, "la ola de ilusión, de futuro de avance que representa el PSOE fue grande", la que "va a llegar el 26 de mayo a todos y cada uno de los municipios de España va a ser más grande aún votando al PSOE".

Por ese motivo, ha instado a los ciudadanos a hacer el próximo 26 de mayo "un voto coherente con el 28 de abril", y por tanto con "el avance, con el progreso, con el futuro, y no con el retroceso que proponen la derecha y sus tres siglas".

"Votar al PSOE para que Extremadura y todos y cada uno de los municipios de nuestro país avancen y no retrocedan", ha reafirmado Pedro Sánchez, quien ha lamentado que mientras que el PSOE está hablando en su campaña electoral de vivienda, servicios sociales, sanidad, vivienda empleo, en la derecha "están en una partida de parchís, a ver si los naranjas se comen a los azules, y a los azules no le sobrepasan los verdes".

Ante esta situación, ha considerado que el 26 de mayo "lo que nos estamos jugando no es el futuro de tres líderes de la derecha, sino que nos estamos jugando el futuro del estado de bienestar", para lo es necesario "ponerlo en manos de personas que creen en ello, como es el PSOE, o personas que no creen en ello, como son las derechas".

COMPLICIDAD DE GOBIERNOS AUTONÓMICOS

El dirigente socialista ha señalado que el compromiso del PSOE con el avance y progreso "no se podrá realizar de manera rotunda si no contamos con gobiernos autonómicos y municipales que no quiera privatizar, como hace el PP allí donde gobierna en las autonomías", ha lamentado.

Por eso ha resaltado la necesidad de votar al PSOE el próximo 26 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, para contar con gobiernos en comunidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales que ayuden en el "cambio y el avance que los socialistas queremos proponer al conjunto de los españoles".

En un país donde parte de las competencias están descentralizadas, "necesitamos del aporte y del compromiso de todas y cada una de las instituciones" como los gobiernos autonómicos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos "para crear empleo en todos y cada uno de los municipios de nuestro país".

HOMENAJE A RUBALCABA

Durante su participación en el acto público en Mérida, Pedro Sánchez ha agradecido las pancartas que algunos asistentes portaban en recuerdo al exdirigente socialista recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que "ejemplifica como nadie de los que estamos presentes, lo que siempre ha representado en los 140 años de vida del PSOE la contribución del PSOE a España", por un país "en libertad en paz y en seguridad derrotando a la banda terrorista ETA".

También representó, ha dicho, una defensa de la Constitución y del Estado de las Autonomías, "ahora que vienen diciendo que no somos constitucionalistas", a su juicio es necesario "decir con orgullo que desde el primer segundo estuvimos diseñando la Constitución que ha logrado que estos 40 años sean los mejores de libertad y desarrollo".

En ese sentido, Pedro Sánchez se ha dirigido "a todos aquellos que van dando lecciones de España y de Constitución", para responderles que "la Constitución no es patrimonio de nadie, es la patria de todos los españoles", lo cual "es la gran lección que nos deja Alfredo" (Pérez Rubalcaba).

Así, ha señalado que a partir de las elecciones del 26 de mayo, el PSOE propone en comunidades y ayuntamientos "avanzar, mirar y caminar siempre hacia adelante", lo cual "para un socialista significa avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza y regeneración democrática, extirpando la corrupción de las instituciones públicas" que según ha dicho, "en los últimos 7 años han sido carcomidas por la falta de ejemplaridad del PP".