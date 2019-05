Monago anuncia una fiscalidad para favorecer a las madres trabajadoras de Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que, si es presidente tras las elecciones del 26-M, impulsará una fiscalidad para favorecer especialmente a las madres trabajadoras de Extremadura.

Monago ha recordado que la región tiene una tasa de paro femenino del 30,11%, "la más alta del país", y la brecha con la media de España "se va agrandando".

Así, el Presidente del PP extremeño ha anunciado que creará una deducción autonómica de 1.200 euros en el IRPF, ampliando las deducciones por gastos de guardería, por la contratación de empleo doméstico.

Asimismo, hará posibles que las mujeres extremeñas puedan deducirse parcialmente en su IRPF las tasas o precios públicos abonados en centros oficiales que impartan enseñanzas regladas en formación profesional, universitaria o de postgrado.

Según Monago, "son nuestras propuestas para las mujeres extremeñas, esto no es un eslogan, son medidas concretas", estando convencido de que las extremeñas no van a dejar que siga el camino como presidente de Extremadura quien las ha condenado a ser líderes en paro en el conjunto de España, recalcando que "las extremeñas tienen que frenar a Fernández Vara".

SISTEMA FISCAL ESPECIAL FRENTE A SUBIDAS DE IMPUESTOS

El líder del PP ha vaticinado que, de no gobernar los 'populares', los socialistas volverán a subir los impuestos, algo que ya se ha cumplido tras las elecciones generales con ese anuncio de subida de la presión fiscal en 26.000 millones de euros.

En este sentido, Monago ha advertido que el segundo paso del PSOE es armonizar impuestos autonómicos, es decir, que van "subirles a los extremeños el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", un tributo que Monago ha reiterado que va a suprimir.

Además, ha recalcado que el camino del PSOE es subir los impuestos, subir las tasas y precios públicos. Por el contrario, el PP está pidiendo la confianza de los extremeños para que haya un régimen fiscal especial que beneficie a Extremadura, para que haya más empresas y más empleo, para que el Impuesto de Sociedades pase del 25% al 10%, y para que haya unas bonificaciones del 60% en el IRPF a los empresarios en nuestra comunidad autónoma.

"Quiero un sistema fiscal especial y lo voy a reivindicar en Madrid, porque no somos iguales, Guillermo", ha manifestado Monago. Así, ha recordado que cuando gobernaba Mariano Rajoy, Vara le pedía un plan de empleo especial de 300 millones de euros para Extremadura, pero "cuando ha llegado Sánchez te has callado, y Extremadura no necesita líderes callados" o con afonía selectiva, en función de quien gobierne en Madrid.

Por su parte, el alcalde de Almendralejo y candidato a la reelección, José García Lobato, ha afirmado que por mucho que algunos intenten monopolizar el término de las personas trabajadoras, hoy el PP está hablando de incentivos importantes para los trabajadores, concretamente "para obreras", porque esa terminología no es patrimonio de la izquierda sino de la gente que quiere contribuir a la sociedad con su esfuerzo, y eso es algo intrínseco a los almendralejenses.