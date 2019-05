Vara apuesta por la cooperación al desarrollo para construir un mundo mejor y más justo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado este jueves a seguir apostando por la cooperación internacional al desarrollo como herramienta para contribuir a construir un mundo mejor y más justo.

Así, lo ha señalado, en La Albuera, durante su intervención en la Ceremonia Conmemorativa del 2018 Aniversario de la Batalla de la Albuera y entrega del Premio Adalid de la Paz y la Libertad, un galardón que en esta ocasión ha recaído en la Coordinadora Extremeña de ONGD, CONGDEX.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado que, en esta ocasión, el Adalid de la Paz y la Libertad haya recaído en esta organización en unos momentos, como los actuales, en los que existen muchos niños que aún no pueden ir a la escuela, mujeres que no tienen acceso a atención hospitalaria para dar a luz o mayores que no reciben los cuidados necesarios, además de guerras y las catástrofes naturales que tienen consecuencias para las personas y el planeta.

En este sentido, ha recordado que la cooperación al desarrollo apenas representa en España el 0,5 por ciento del presupuesto total del país, por lo que ha abogado por seguir apostando por esta vía para ayudar a las personas más vulnerables y lograr que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo diferente.

Para Fernández Vara, “es solo una pequeña parte de nuestros recursos la que estamos destinando a construir un mundo mejor y más justo”, valorando el papel que representan los ejércitos en todo lo que tiene que ver con la lucha por lograr un mundo más seguro y de paz.

Junto con ello, ha añadido que "tenemos la oportunidad formar parte de una Europa de paz y convivencia, allí donde antes españoles, portugueses, ingleses, polacos, alemanes luchaban entre sí y hoy pactan juntos una nueva Europa y un nuevo futuro, ciudadanos y ciudadanas libres en un mundo que permite la igualdad, libertad y justicia como señas de su identidad".

Fernández Vara ha agradecido la presencia del ejército en este acto “por lo que significa para nosotros la seguridad que nos aporta y otorga su presencia y la formación y calidad del trabajo que realizan. Renovando nuestra lealtad como extremeños a Su Majestad el Rey, a la institución que representa y a la Constitución, norma suprema que nos dimos para convivir en paz españoles iguales en derechos y en deberes”.