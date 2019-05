CCOO vería un "error grave" conformar un 'gobierno a la andaluza' en Extremadura

Ep

La secretaria general del Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón, ha considerado que sería un "error grave" un 'gobierno a la andaluza' en la comunidad extremeña, así como un "riesgo" que la región "no se puede permitir".



En declaraciones a los medios para informar sobre las Jornadas 'Frenar a la extrema derecha, una necesidad para la democracia', que se celebran este jueves en la sede de CCOO en Badajoz, Encarna Chacón ha sostenido que en Extremadura hay "el mismo riesgo que ha pasado en Andalucía" de que las derechas junto con la ultraderecha "también entren en el gobierno", lo cual "sería un error grande" en su opinión, dado que ya se está viendo en la región andaluza "lo que están haciendo".



"En Andalucía hay persecución de empleados públicos, es cierto, ya estamos oyendo incluso que algunos atreven a decir que instrumentos valiosísimos para la democracia, la participación, la libertad como pueda ser el Instituto de la Juventud, que además potencia que los jóvenes puedan tener otras oportunidades, o el propio Instituto de la Mujer están ya poniendo en liza que eso pueda venirse al traste", ha advertido.



Chacón ha añadido que también se ven cuáles son sus "políticas ultraliberales", que la Sanidad "la vamos a tener que pagar" o que van a a privatizar la Educación "en gran medida", ante lo cual ha insistido en que "es un riesgo para esta comunidad", que "no" se puede permitir "ningún riesgo".



Ante ello, ha invitado a tener "mucha responsabilidad" a la hora de ejercer el derecho al voto el próximo día 26, una jornada en la que la gente "no" debe quedarse en casa y debe votar "opciones" como la izquierda, que es la "única" que "va a garantizar" que se puedan seguir teniendo los mismos derechos y "seguir peleando desde el sindicalismo de clase para conseguir mayores derechos".



"LA ULTRADERECHA NOS ESTÁ INVADIENDO"



Desde Comisiones Obreras, ha reconocido Encarna Chacón, están "preocupados" asimismo por la actual situación política y "sobre todo" por "esta ultraderecha que nos está invadiendo", que ya está en el Parlamento español o que ya está trabajando en Andalucía, y sobre lo cual ha recalcado que "se están notando ya los efectos", como "recortes" en Sanidad o en Educación o que "solo en 100 días ya se han renunciado a más de 1.800 plazas en personal docente", a la vez que "ya están haciendo acuerdos para que haya privatización de la Sanidad".



"Nos está preocupando lo que nos puede llegar también a nuestra tierra", ha reconocido Chacón, que también ha mostrado que desde CCOO están además "preocupados por el papel que esa ultraderecha puede tener en Europa", ante lo cual ha considerado que la gente y los trabajadores tienen que tener "toda la información de lo que está significando el avance de la ultraderecha en países como Hungría, como Polonia, Austria" y "qué significa para la clase trabajadora".



Por eso, dicha jornada cuenta con expertos, tanto sindicales como desde el mundo de la academia, para que aporten su visión al respecto, ha continuado Chacón, que ha insistido en que "sobre todo" y también le interesa a CCOO cómo está el país más próximo a España, donde "ya se está viviendo ese nuevo fascismo como es Italia".



"Traemos gente para que podamos estar hablando, que podamos informarnos suficientemente y también nuestro papel, somos muy importantes, sabéis que hay más de 2.000 delegados y delegadas en las empresas, tenemos 18.000 afiliados más y es necesario que esta información la llevemos también, que los trabajadores y trabajadoras estemos convencidos de que es muy importante nuestra opción", ha valorado.



Igualmente ha apuntillado que es "importante" que los ciudadanos "no" se queden en casa el día 26, cuando se decide la Europa y la comunidad que se quiere y la ciudad en la que se quiere vivir, acerca de lo cual ha abogado desde Comisiones Obreras "por aquellas opciones que realmente puedan defender o quieran defender a la clase trabajadora".



"Esta ultraderecha, junto con la derecha, efectivamente no están abogando por ese estado de bienestar ni están abogando por unas relaciones laborales que sean decentes para la clase trabajadora, por eso la preocupación y por eso estas jornadas de hoy", ha concluido Chacón.