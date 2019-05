Ibarra: PSOE es "único" partido que concurre a comicios que "elaboró y votó Constitución"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha asegurado que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es el "único" de los que se presentan a las elecciones que elaboró y votó la Constitución Española de 1978.

El que fuera presidente de la Junta de Extremadura ha realizado estas declaraciones este pasado miércoles en Almendralejo (Badajoz), donde ha participado en un acto electoral junto a la secretaria general de la Agrupación Local del PSOE, Piedad Álvarez; el candidato al Parlamento Europeo, Ignacio Sánchez Amor; y el candidato a la alcaldía de Almendralejo, José María Ramírez.

"El PSOE es el único partido que se presenta a estas elecciones que elaboró y voto la Constitución; los demás no, no la votaron o no estaban", ha apostillado, al tiempo que ha recordado que Alianza Popular, el actual PP, no la votó "porque no le gustaba aquello de las autonomías".

De este modo, Rodríguez Ibarra ha respondido a líderes políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que no quieren pactar con el PSOE porque consideran que "no es un partido constitucionalista".

En esta línea, el expresidente extremeño ha señalado que el PSOE "ha defendido y defenderá siempre" la Constitución porque ésta "ha permitido que España haya disfrutado de los 40 mejores años de toda su Historia moderna y contemporánea".

Durante su intervención, ha considerado que algunos partidos están en la actualidad "anillados como canarios con la bandera de España para que los demás sepamos que son españoles", al tiempo que ha afirmado que los socialistas no necesitan "ninguna anilla para demostrar" su amor al país, según ha informado el PSOE de Extremadura en una nota de prensa.

"Nosotros somos españoles y queremos a España", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que el PSOE ha hecho "más por este país que los de VOX por mucha bandera que lleven".

En este sentido, Rodríguez Ibarra ha recordado que el PSOE lleva desde 1879 defendiendo un proyecto político de país y ha añadido que "en esas estamos y en esas seguiremos, por lo que no tenemos que justificarnos".

UN PROGRAMA FRUTO DEL DIÁLOGO

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Almendralejo, José María Ramírez, ha explicado que el programa con el que su partido concurre a las elecciones municipales es fruto del "diálogo y de la escucha activa con los ciudadanos".

"Hemos hablado y contrastado con empresarios, instituciones, colectivos y con vecinos y vecinas de Almendralejo que nos han dicho cuáles eran sus problemas y de este modos hemos elaborado nuestras propuestas", ha señalado.

Ramírez ha explicado que entre sus proyectos se encuentra recuperar el Pacto Local por el Empleo y llevar a cabo un plan de empleo para los jóvenes y las mujeres.

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Almendralejo, Piedad Álvarez, ha señalado que el actual gobierno de la Junta de Extremadura presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara ha invertido en Almendralejo "7 millones de euros solamente en infraestructuras educativas", una cantidad que ha comparado con los "100.000 euros en una semi-rotonda que invirtió en la localidad el gobierno del PP".

IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES EUROPEAS

Por último, el candidato al Parlamento Europeo Ignacio Sánchez Amor ha valorado la importancia para España y para Extremadura de votar en las elecciones europeas.

"Esa tercera urna va a afectar a la vida de 500 millones de personas y no hace falta que os recuerde lo importante que la Unión Europea ha sido y será en el futuro para las zonas agrarias, para las zonas industriales y para la vida de todos los ciudadanos europeos", sentenció.