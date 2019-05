Monago aboga por poner un "dique de contención" a las políticas del PSOE

Ep



El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado la necesidad que el PP sea un "dique de contención" al Gobierno socialista, ya que "esta iba a ser una legislatura de recuperación de derechos", pero en realidad "se han degradado los derechos y los servicios de Extremadura".



Monago ha asegurado que en el PSOE "no han sido capaces de gestionar con éxito ninguna de las competencias", por lo que en esta legislatura "todo ha sido una pérdida de tiempo, solo han tenido éxito en la publicidad", como el poste en Don Benito "anunciado un hospital que no hicieron durante cuatro años" y que ha retirado la Junta Electoral, ha relatado Monago, quien ha señalado que "se ha degradado la sanidad".



El dirigente del PP extremeño ha explicado que se han marchado los especialistas sanitarios, se han hundido techos de hospitales, se han incrementado la lista de espera, un sector que "ha sido un problema detrás de otro" porque "no se tomaron en serio la sanidad en estos cuatro años".



Así, Monago ha explicado que durante la campaña electoral, el PP está hablando "de las cosas del comer", con medidas originales y fruto de "quemar mucho zapato por toda Extremadura", y que "no son corta y pega", sino que son "las propuestas del PP después de escuchar a nuestros paisanos".



Frente a ello, el presidente del PP de Extremadura ha apuntado que en esta campaña electoral "hay mucho corta y pega", ya que después de realizar varios anuncios "hay uno" que los va repitiendo, por lo que ha ironizando asegurando que "muy mal se tiene que dar para no gobernar, si están de acuerdo con todo lo que estamos proponiendo".



Por eso, Monago ha pedido el voto para el PP, y ha confiado en que "a ver si ellos también lo piden para el PP", tras lo que ha reafirmado que se "van a dejar la piel por todos los extremeños", ya que el PP "no es una moda, no es fruto del enfado", sino que es "una vocación por Extremadura y por España".



José Antonio Monago se ha pronunciado de esta forma este miércoles en la localidad cacereña de Plasencia, donde ha participado en un acto electoral junto al presidente del PP, Pablo Casado, el candidato al Parlamento Europeo Juan Ignacio Zoido, y el candidato a la Alcaldía, Fernando Pizarro.



En su intervención, Monago ha lanzado un mensaje al dirigente nacional del PP tras los resultados electorales del pasado 28 de abril: "Pablo te vamos a ayudar, eres nuestro presidente", ha señalado el presidente del PP extremeño, quien ha resaltado la humildad y el trabajo de Pablo Casado.



LA EMIGRACIÓN COMO PRINCIPAL PROBLEMA



El candidato del PP a la Presidencia de la Junta ha señalado que en esta campaña electoral está "hablando en Extremadura de las cosas que nos importan, de sus llantos de sus lamentos", tras lo que ha resaltado que el mayor problema que tiene la región es la inmigración, "una herida que o la tapamos y la cerramos o nos desangramos".



Y es que, según ha recordado, 4.000 jóvenes se han ido de Extremadura en el último año, mientras que 11.000 jóvenes se han ido de en la última legislaturas.



"No nos lo podemos permitir", ha reafirmado Monago, quien ha reafirmado que su "empeño desde el minuto uno" en que sea elegido presidente será el de "cerrar la herida de la emigración", por eso ha anunciado la creación de una Consejería de Inmigración.



También ha abogado el dirigente del PP por centrarse en los sectores de actividad, como la agricultura y la ganadería, un sector que requiere una consejera exclusiva y "no una consejería a tiempo parcial", como a su juicio es lo que ha habido esta legislatura.



Monago también ha reivindicado la necesidad de bajar los impuestos, máxime en una comunidad como Extremadura que es la que tiene los sueldos y las pensiones más bajas, pero sin embargo tiene los impuestos más altos, algo que "no puede seguir así", ya que "para que esté gorda la Junta de Extremadura, que esté gordo el bolsillo de los extremeños".



Además, el presidente del PP de Extremadura se ha comprometido a suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, algo "de puro sentido común", ya que "no es cuestión de derechas o de izquierdas", al igual que ha reafirmado la necesidad de que la comunidad cuente con un "sistema fiscal especial", al igual que es objetivo 1 para Bruselas.



Algo que a su juicio "es pura supervivencia", ha alertado Monago, quien ha criticado que existe un "exceso de protección ambiental" en la región, ya que "se protege más a los pájaros que a las personas", ya que "uno se hace una casa y se la tiran, y va un cernícalo y hace un nido y lo protegen en siete kilómetros a la redonda".



ZOIDO DARÁ "LA CARA POR ESPAÑA EN EUROPA"



Por su parte, el candidato del PP al Parlamento Europeo Juan Ignacio Zoido, ha reafirmado que el PP es la lista que va a dar la cara por España en Europa y va a hablar de España en Europa", dado que la suya es la formación "europeísta por naturaleza" y con la que durante sus mandatos "ha sabido defender, frente a la dejadez de los gobiernos socialistas, que la PAC tuviera los fondos necesarios".



Zoido ha señalado que frente a algunas formaciones que "no creen en Europa", en el PP son "partidarios de que una inmigración regular", pero que sea "regular, ordenada, vinculada sin duda alguna al trabajo", ha aclarado el también exministro, quien ha señalado que "lo otro es facilitar que las mafias ilegales sigan traficando con seres humanos" y que además "esas mafias" se mantengan como "el cauce por donde los terroristas yihadistas penetran en Europa".



Al mismo tiempo, ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para "defender" la frontera española y "acabar" también con "la avalancha de droga y estupefacientes que vienen de otros lugares".



En ese sentido, Zoido ha defendido que el PSOE "tiene que cumplir" con el convenio que se firmó "para que la equiparación sea total y absoluta entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil y la Policía Nacional".



Asimismo, ha agradecido a Pablo Casado porque "en un momento muy delicado del partido" dio "un paso al frente" para liderar el PP. "Te presentaste, hiciste juego limpio y ganaste", ha espetado a Casado, de quien ha dicho que "con todos los respetos" a los resultados de las pasadas elecciones generales "es el presidente que necesitan todos los españoles".



Finalmente, el alcalde de Plasencia y candidato del PP a la reeleción, Fernando Pizarro, ha confiado en que José Antonio Monago, de quien ha recordado que realizó un "trabajo permanente" por Extremadura durante la legislatura en que gobernó, sea presidente de la Junta de nuevo para que la localidad cacereña consiga sus "anhelos".



También ha pedido el apoyo de los placentinos para reeditar su puesto de alcalde en la próxima legislatura para poder "ver culminado" proyectos que tiene en mente en Plasencia, una localidad que está "orgullosa de ser española, de pertenecer a Extremadura" y por la cual "es difícil no tener pasión".