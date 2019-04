Vara defiende "respeto por los tiempos" de Sánchez y "ya no es necesario" independentismo

Ep

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el socialista Pedro Sánchez "se merece el respeto por los tiempos" de cara a la conformación del próximo gobierno y, tras defender que "la trinchera" es "la Constitución" y "la justicia social", ha añadido también que "ya no es necesario" el independentismo para un hipotético acuerdo.



"Aquí la trinchera es la Constitución Española y aquí la trinchera es la justicia social", ha espetado Vara, quien ha apuntado que desde algunas formaciones "han estado moviendo el fantasma del independentismo toda la campaña y les ha estallado en la cabeza", toda vez que "los españoles han hablado y han espantado los espantajos".



"Con todos aquellos que estén dispuestos a defender la unidad de España sin dividir a los españoles, con todos los que estén dispuestos a defender los derechos y deberes que la Constitución establece y consagra, y con todos aquellos que sean capaces de trabajar por tener una mejor sanidad, una mejor educación, porque la cultura pueda ser el motor que mueve los pueblos, porque seamos capaces de entender y de entendernos desde la complejidad que tiene el mundo en el que vivimos, pues ahí estaremos y ahí nos podemos encontrar", ha señalado el líder de los socialistas extremeños.



Sobre si con este planteamiento excluiría él cualquier posible acuerdo de Pedro Sánchez con fuerzas independentistas, a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida junto a los diputados y senadores electos en la región, Vara ha dicho: "es que ya no es necesario". "Ya no es necesario. Han estado moviendo el fantasma del independentismo toda la campaña y les ha estallado en la cara", ha aseverado. "Los españoles han hablado y han espantado los espantajos", ha incidido.



Al mismo tiempo, y sobre la conformación del próximo gobierno nacional, ha añadido "tiempo habrá de decidir y de definir", así como que "es momento de hablar mucho entre nosotros, de hablar mucho con la sociedad, y de afrontar una nueva campaña electoral en la que nos volvemos a jugar de nuevo mucho" (en alusión a las autonómicas, locales y europeas).