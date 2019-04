Electores extremeños destacan la importancia de ejercer el derecho al voto

Ep

Electores extremeños han destacado que es "una responsabilidad de todos los ciudadanos" ejercer el derecho al voto durante la jornada electoral de este domingo porque "como está la situación" del país "es importantísimo" acudir a las urnas.



"En casa no te puedes quedar esperando a que otros solucionen la papeleta", ha asegurado una vecina de Olivenza (Badajoz), consultada por Europa Press Televisión, quien ha asegurado que "es importante" ir a votar.



Asimismo, otra oliventina ha afirmado que hay "mucho" en juego y los votos sirven para que "los políticos no se rían" de los ciudadanos, al tiempo que otra vecina ha animado a los ciudadanos a acudir a sus colegios electorales porque hay que "hacer algo por España".



Además, algunos de los ciudadanos consultados han asegurado que no tenían muy claro el voto y que hasta el último momento les "está costando decidirse", e incluso un oliventino ha resaltado que "lo tenía casi decidido" y "a última hora" ha optado por "cambiarlo".



A este respecto, otra vecina ha apuntado que ha tenido "que darle vueltas" para decidir a quien votar mientras que otra, también indecisa, ha indicado que lo ha pensado "mucho" y al final ha sacado "lo bueno de uno" y ha votado.



Por contra, otros de los vecinos consultados han asegurado tener claro a qué partido votar en estos comicios porque tienen sus "ideales muy claros".



Finalmente, otra oliventina ha indicado que estas elecciones son "más importantes" que otras anteriores porque "el país no está nada bien" mientras que un vecino ha coincidido en la importancia de los comicios "porque han salido fuerzas nuevas de otros partidos que han surgido" con las que deben "tener cuidado" para que "el futuro de nuestros hijos sea un poquitín más democrático".