C´s anima a los ciudadanos a votar para solucionar un "momento crucial" para el país

Así, en declaraciones tras votar en el local de la Inspección de Trabajo en Cáceres, ha deseado que España comience tras estas elecciones una nueva andadura con un gobierno "fuerte, que una a los españoles y que lidere Albert Rivera".



Asimismo, espera que los españoles ejerzan su derecho al voto con "absoluta libertad" como lo han hecho en tantas ocasiones, y que vuelvan a dar "una lección de democracia", así como destierren "hechos aislados" como la agresión al candidato municipal en Villanueva de la Sierra y puedan elegir su "futuro y destino".



Según Polo, "estamos en un momento crucial y no nos podemos quedar en casa porque no soluciona nada, quedarnos en casa lamentándonos no es la solución a nuestros problemas, la solución es venir a votar y decidir quién queremos que gobierne esta nación".



Así, se ha sumado a las condenas a la agresión sufrida por el candidato a la alcaldía de Villanueva de la Sierra, Daniel Pérez, a quien el partido apoyará el día 11 de mayo, primer sábado de campaña de las municipales, con un gran acto en la localidad para apoyarle y para "defender la libertad" en todos los municipios.