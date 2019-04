La Ruta 'Tesoros Ocultos de Extremadura' promociona las zonas menos conocidas de la región

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura impulsa una nueva ruta turística en la región con el objetivo de promocionar lugares menos conocidos de la comunidad autónoma desde el punto de vista turístico, pero de "gran" valor arqueológico, histórico-artístico y cultural.



Inicialmente, el catálogo 'Tesoros Ocultos de Extremadura' recoge dieciséis nuevos microdestinos de interés en los que se muestra "una historia en la que ha sido un pilar fundamental la convivencia del pasado, y del futuro de la región".

Así lo señala el director general de Turismo de la comunidad, Francisco Martín, quien considera que con esta nueva ruta se pretende posibilitar "el desarrollo de la zona y dar un impulso a la creación de empleo, en el ámbito de la hostelería y restauración".



De este modo, la primera edición de esta ruta recoge diversas maravillas culturales extremeñas como el Conjunto Dolménico de Valencia de Alcántara, formado por 41 dólmenes, del IV y III milenio a. de C, que se encuentran en perfecto estado de conservación y pueden visitarse a través de rutas señalizadas.



De esta primera edición, de la Guía de 'Tesoros Ocultos' se distribuirán 15.000 unidades en las diferentes Oficinas de Turismo de Extremadura, así como en las ferias de carácter internacional en la que participe la Dirección General de Turismo autonómica.



ZONAS PROMOCIONADAS



Asimismo, el Yacimiento Arqueológico de Cancho Roano en Zalamea de La Serena, palacio-santuario tartésico construido en adobe que data del siglo V a. de C., formado por un edificio principal con once estancias, un gran patio y un pozo. Los secretos que esconde este singular yacimiento se pueden descubrir, además, en el Centro de Interpretación ubicado frente a él.



Otro de los monumentos de esta nueva ruta es la Basílica de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, considerada joya visigoda al ser la única iglesia de este estilo que se conserva en la Península Ibérica. Construida en torno al segundo tercio del siglo VII, formó parte de un convento de monjes templarios, tal y como informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



A su vez, el Monasterio de Tentudía, en Calera de León, es visita "imprescindible" para conocer las huellas de la Orden de Santiago ya que fue sede de esta orden militar. Su origen está "lleno de leyenda". Se puede contemplar la belleza de su retablo, obra de Pisano, la imagen de la Virgen de Tentudía, que data del siglo XVIII, y el claustro de estilo mudéjar de principios del siglo XVI. En el exterior se puede disfrutar de unas magníficas vistas de la dehesa y las sierras típicas del sur de Badajoz.



Mientras, el Castillo de Belvís de Monroy, declarado patrimonio histórico español, reúne varios estilos arquitectónicos: renacentista, gótico, plateresco y barroco, o la Ermita del Ara, en Fuente del Arco, conocida como la Capilla Sixtina de Extremadura, es una de las construcciones más simbólicas del mudéjar bajo extremeño y data de finales del siglo XIV. En la bóveda del santuario se desarrollan veintiséis escenas del libro del Génesis.