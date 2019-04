Vara pide una "masiva participación" el próximo domingo en las urnas

Ep.



El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado que en las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, no solo se va a decidir el próximo gobierno de España, sino también el modelo de sociedad que los españoles quieren para el país en los próximos 20 años.



Según Fernández Vara, estas "no son unas elecciones cualquiera", debido a las "circunstancias" que concurren, y en este sentido se ha referido a la proximidad de estos comicios con los del 26 de mayo, a la "dinámica" arrastrada desde los años 2015 y 2016, así como al "propio desarrollo de la campaña" y a los 10 meses de gobierno socialista.



Unas circunstancias, ha añadido, que "ponen de manifiesto que el domingo no solo se decide quien gobierna, sino que se decide qué modelo de sociedad queremos probablemente para los próximos 20 años".



Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en las elecciones: "Que cada uno vote lo que quiera, pero que vote, por favor", ha reclamado, porque los españoles están "ante la oportunidad de participar en lo que va a ser el futuro de España, que es el futuro de los españoles y las españolas".



Asimismo, ha considerado que una "masiva participación" sería "el mejor ejemplo" que España podría dar hacia el exterior, que demostraría que los españoles quieren "decidir todos juntos el futuro" que desean para su país.



Por ello, ha apelado a la convocatoria como una "enorme oportunidad de poder decidir qué" quiere ser España y el país que los españoles quieren tener, si bien ha deseado que dé como fruto "un gobierno que piense en las personas, en los ciudadanos, en sus problemas y que intente resolverlos para el futuro".