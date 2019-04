Vara valora datos de la EPA con mucha cautela pero, la región "está en el camino adecuado"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado los datos de la Encuesta de Población Activa que se han dado a conocer este jueves, aunque lo hace "con mucha cautela" y "sin autocomplacencia", porque "el trabajo no ha hecho más que empezar" y "esas cifras pueden ser mejoradas".



Así, cree que "queda mucho camino por recorrer" pero la región "está en el camino adecuado" el cual, según ha dicho, "es el de certeza, fiabilidad, confianza, seguridad y solvencia por el que hay que seguir transitando".



Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "hay que celebrar razonablemente la magnífica EPA de hoy que pone el broche a una legislatura en la que en Extremadura ha bajado en 40.000 el número de desempleados y ha crecido de manera notable el número de ocupados".



Según Vara, este descenso "significativo" hay que tomarlo con "mucha cautela" porque "el trabajo no ha hecho más que empezar" y confía en que esa cifra puede "ser mejorada con el trabajo de todos" y "con la ayuda de un Gobierno que piense mucho en España sin olvidar a los españoles y a los extremeños", ha subrayado.



Además, ha añadido que, mientras haya 100.000 personas sin trabajo en Extremadura "no será este presidente el que toque las palmas" pero, a renglón seguido, ha destacado la "trayectoria" de la situación socioeconómica de la región desde el inicio con 40.000 desempleados menos que en 2015.