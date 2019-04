Píriz contrasta el "modelo decrépito" de Sánchez con "catarata de propuestas" de Casado

Ep.

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz, Víctor Píriz, ha señalado que en el debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de este pasado lunes se pudo ver el "modelo decrépito" del socialista Pedro Sánchez, frente a la "catarata de propuestas" del candidato del PP, Pablo Casado.

"Yo creo que ayer se vio claramente que solo hay dos proyectos para España, que a su juicio son "el modelo decrépito y en decadencia" de Pedro Sánchez, que "no quiso debatir" y acudió al debate "pero no compareció, ya que no aportó nada, ninguna propuesta".

De esta forma se ha pronunciado Víctor Píriz a preguntas de los periodistas este martes en Badajoz, donde ha señalado que "el PSOE en esta campaña no propone nada", y en el debate de este pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue "un exponente de no proponer nada", frente al presidente del PP, Pablo Casado, que "cada vez que intervenía era una catarata de propuestas", tanto fiscales, laborales o sociales.

En cualquier caso, el candidato del PP por Badajoz ha apuntado que el debate de este pasado lunes "era una primera vuelta", ya que este mismo martes tendrá lugar otro debate "con un formato diferente" y en el que ha señalado que los ciudadanos "volverá a ver cómo estos dos modelos en juego son cada día más evidentes, más diferenciados, y los españoles tendrán la opción de elegir".

A su juicio, en las elecciones generales hay que elegir "entre ellos dos", ya que "no hay más en juego: o gobierna el PP o gobierna el PSOE de Pedro Sánchez junto con los independentistas, con los proetarras y con la pandilla".

VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO

Víctor Píriz ha realizado estas declaraciones en el marco de la visita que ha realizado al centro penitenciario de Badajoz, con la que ha mostrado mostrar el "compromiso" del PP con los funcionarios de prisiones.

En ese sentido, Píriz ha recordado que ya el presidente del PP, Pablo Casado, destacó en el debate electoral celebrado este pasado lunes que el PP están "comprometidos con la equiparación salarial de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones".

Además de la equiparación salarial, en el caso de los funcionarios de prisiones el PP también defiende una "mejora de las condiciones laborales" de este colectivo así como una convocatoria de plazas, ya que ahora mismo "hay un déficit de miles de plazas" en este sector.

Víctor Píriz ha señalado que en el caso de la prisión de Badajoz, ha perdido el 10 por ciento de sus funcionarios en los últimos años, tras lo que ha reiterado la necesidad de mejorar sus condiciones laborales.

"Nosotros tomamos ya en su día las reivindicaciones de los funcionarios como nuestras", ha señalado el cabeza de lista al Congreso por Badajoz, quien ha mostrado su compromiso en que si el PP gobierna en España a partir del 28 de abril, mejorar esas condiciones para que "sean dignas".

En ese sentido, Víctor Píriz ha reivindicado la necesidad de "dignificar el trabajo de los funcionarios de prisiones, que son servidores públicos y hacen un trabajo en el país", ha concluido.