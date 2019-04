Vara: "El único proyecto político al servicio de España se llama PSOE y Pedro Sánchez"

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este lunes que "el único proyecto político al servicio de España se llama PSOE y Pedro Sánchez", considerando necesario que en las elecciones generales de este domingo el PSOE tenga "un buen resultado para tener un proyecto pensado en los intereses de los españoles y las españolas".



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este lunes en la localidad pacense de Almendralejo, en un acto público en el que también han participado el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Badajoz, Valentín García, y el candidato socialista a la alcaldía de la localidad, José María Ramírez.



En su intervención, el dirigente socialista ha considerado que "la gente votará el domingo pensando en su vida, en su futuro, en su ciudad", tras lo que ha señalado que la gente "ha visto con el PSOE es posible una política diferente", entre la que ha citado la subida de los pensiones y del salario mínimo interprofesional, el sueldo de los empleados públicos o la dependencia.



Algo que "era posible y era posible por una política socialista, una política de la gente que le da importancia a la gente, una política para hacerse cargo de la esperanza de las personas", ha destacado Fernández Vara.



"Somos la izquierda solvente, segura, de la que la gente se fía", ha defendido Fernández Vara, quien ha reclamado que "hay que votar el domingo pensando no en el hoy, sino en el mañana" por lo que "el proyecto de los próximos 8-10 años debe ser el del PSOE y el de Pedro Sánchez".



En ese sentido, Vara ha abogado por "demostrar a la gente que España es un proyecto viable si tiene al frente, gente que se crea la capacidad, la viabilidad, la igualdad de este país y para ello, el PSOE tiene el mejor candidato a la presidencia del Gobierno".



EN EL DEBATE, SE VERÁN "TRES CONTRA EL PSOE"



Sobre el debate electoral, Fernández Vara ha vaticinado que "se verán tres contra Pedro y contra PSOE", tras lo que ha señalado que el "gran adversario de la derecha" es el PSOE porque "es quien representa una manera de entender nuestro país muy clara, el único que defiende la unidad de España sin dividir a los españoles es el PSOE frente a quienes lo hacen enfrentando a los españoles".



Además, Fernández Vara ha aludido al presidente del PP, Pablo Casado, respecto de lo que ha considerado "una falta de respeto venir a Extremadura a decir lo que ha dicho Casado", por lo que ha defendido que el PP "debe tomarse en serio este país, deben tomarse en serio a un país que debe ofrecer igualdad de oportunidades, eso se llama ausencia de proyecto colectivo".



"TIEMPO DE LUCHA"



Por su parte, el cabeza de lista del PSOE por la provincia de Badajoz al Congreso de los Diputados, Valentín García, ha apuntado que "el presente es el tiempo de la lucha y de los valientes", tras lo que ha señalado que el PSOE ha "peleado toda la vida contra la derecha y debemos lograr el objetivo de ganar las elecciones".



Así, Valentín García ha instado a hacer una "gran movilización" para que el próximo 28 de abril para que el voto de los trabajadores permita "tener empleos dignos y acabar con la política laboral de la derecha", ha dicho.



En ese sentido, el candidato socialista ha reivindicado que "las mujeres deben también movilizarse de cara al domingo porque con Pedro Sánchez nuestras hijas pueden salir a la calle sin miedo y disfruten de una España en igualdad, vivas, seguras y libres".



Valentín García se ha dirigido a los jóvenes para decirles que "con un gobierno socialista tendrán futuro en Extremadura", tras lo que ha destacado que las derechas no hablan de su programa electoral "porque tienen un programa oculto de recortes, de reformas hacia la privatización de las pensiones, la educación y la sanidad".



Finalmente, el candidato socialista a la alcaldía de Almendralejo, José María Ramírez, se ha mostrado convencido de que "en poco menos de un mes, vamos a tener un gobierno fuerte y socialista en España, Extremadura y Almendralejo"; no solo ha pedido el voto para el PSOE para ganar las elecciones sino también "para hacer más feliz a la gente que lo necesita".