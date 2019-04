Elena Nevado asegura que se "sacrifica" como candidata para que "nadie vete al PP"

Ep

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que había sido anunciada como candidata del PP al ayuntamiento para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, ha asegurado este jueves que se "sacrifica" y da un paso al lado por "amor al partido" y "amor a los cacereños", para que "nadie vete al PP" en los posibles pactos postelectorales que pudieran surgir después de los comicios.



Como ya ha informado Europa Press, será el actual portavoz municipal Rafael Mateos quien finalmente encabece la lista municipal en la capital cacereña. Ambos, Nevado y Mateos han comparecido este jueves ante los medios antes del acto de campaña en el que va a participar el presidente nacional del PP, Pablo Casado.



Nevado ha dicho que desde su presentación como candidata el pasado mes de enero ha sentido "miles" de muestras de cariño de los cacereños y el "respaldo íntegro" de su partido al proyecto que encabeza, pero ante el "shock político" que se prevé en las próximas elecciones en las que "ningún partido va a obtener mayoría absoluta" y, ante la evidencia de que habrá pactos, ha decidido "dar un paso al lado" para que "nadie vete" al PP.



Cabe recordar que, Ciudadanos ha repetido en varias ocasiones que no pactará con un Gobierno encabezado por Elena Nevado. "Esto es un insulto a los cacereños y un verdadero cordón sanitario que solo busca el poder por el poder, y no ofrecer alternativas a la ciudad a la que yo amo y sirvo con tanto esfuerzo, con mis aciertos y mis errores", ha dicho la también presidente de la junta local del PP.



"Sorprende ver a algunos partidos que dicen que vienen a regenerar la política y aplican las peores artes de la política porque no se entiende que muestren un rechazo previo absoluto previo a una investidura y sin que se haya pronunciado la ciudadanía", ha insistido Nevado, que ha reprochado a la formación naranja que, en el ámbito autonómico, no diga "a quién vetan", por lo que cree que "lo único que les importa es el poder por el poder". "No les importa Extremadura ni la ciudad de Cáceres", ha espetado.



Ante esta situación, y después de "haber dado la vuelta a la complicada situación" económica de las arcas municipales, tras el tripartito (PSOE, Izquierda Unida y Foro Ciudadano) en la legislatura de 2007 a 2011, "no se puede permitir que, con cualquier excusa, el PP pueda verse abocado a perder ese gobierno", ha dicho.



Así, visiblemente emocionada en su comparecencia, ha explicado que tras "meditarlo mucho" y con la lista municipal "prevista" ayer miércoles llamó al presidente regional del PP, José Antonio Monago, para hacerle llegar su "firme e irrevocable" decisión de "intentar" que la ciudad siga gobernada por el PP y que sean sus compañeros los que afronten ese reto.



"Lo hago por amor a Cáceres, por amor a los cacereños y al Partido Popular, que me lo ha dado todo", ha subrayado la alcaldesa que apunta a Rafa Mateos como "la mejor persona que encarna el proyecto por el que yo lucho y creo que es el momento de que el PP siga adelante y no haya una sola excusa para que el día 26 de mayo no continúe en el Gobierno local".



Según ha recordado, ella llegó a la política hace doce años de la mano del PP y considera que el proyecto no es personal, sino de partido. "Prefiero sacrificarme yo por el amor a mi partido, pero sobre todo por el amor a los cacereños y no quiero ser la causa de ningún retroceso, ni ningún estorbo".



Sobre el momento de anunciar esa decisión, Nevado ha dicho que es una cuestión de "honestidad" y de "poner las cartas encima de la mesa" y, como entiende la política como "servicio al ciudadano" y quiere ser "coherente", cree que es el momento de dejar paso a otros porque para ella esto "no" es una "lucha de poder por el poder".



"Hubiera sido más fácil presentarme y llegar hasta el final y después tomar la decisión correspondiente, pero he decidido esto porque es lo mejor para todos. Este es mi partido, este es mi proyecto y Rafael Mateos es mi candidato porque enmarca lo mejor de la política", ha concluido.



GENEROSIDAD Y CARIÑO A LOS CACEREÑOS



Por su parte, el ahora ya candidato del PP a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido, en nombre de todos los afiliados al partido, la "generosidad" que Elena Nevado ha tenido porque su renuncia es "una muestra del cariño que tiene a esta ciudad y a los cacereños".



Mateos ha relatado en su declaración que, en la mañana de ayer recibió una llamada de Monago para pedirle que liderara el proyecto de Cáceres ante la "renuncia" de Nevado a ser candidata. Él ya había trasladado a los órganos directivos del partido su decisión de no continuar en la lista municipal y tomarse "un paréntesis por cuestiones personales", ha recordado, pero ante la llamada del presidente regional, y "por responsabilidad", ha decidido dar un paso al frente.



"La ciudad no puede estar sometida al chantaje de ningún partido de los que dicen representar la nueva política", ha resaltado, al tiempo que avanza que va a conformar un proyecto que "sale a ganar" y "buscará la mayoría suficiente para gobernar la ciudad".



Asimismo, según ha dicho, tendrá como referente los ocho años de gestión de Elena Nevado, del que él ha formado parte como portavoz en el ayuntamiento cacereño. "Estoy tremendamente orgulloso de haber formado parte de ese proyecto y la ciudad de Cáceres de 2019 no tiene nada que ver con la del 2011, y por responsabilidad y por compromiso con el partido y los vecinos, el proyecto dará continuidad a la gestión de Elena Nevado", ha incidido.



"Ni la ciudad ni nadie va a estar sometido al chantaje ni a la presión de los que ponen cuestiones personales por encima del interés general, porque a la política se viene a servir y a trabajar, y a eso vinimos hace ocho años y vamos a seguir haciendo desde la mañana de hoy", ha sentenciado.



La comparecencia de ambos, que ha tenido lugar en la terraza de Obispo Galarza, ha concluido con palabras de agradecimiento de Elena Nevado a su equipo y a la gente que ha trabajado "codo a codo" con ella en estos años, así como a los cacereños por sus "muestras de cariño". "Pero sobre todo quiero agradecer el apoyo de mi madre, de mis hermanos, de mi marido y de mis dos hijas por haber puesto a Cáceres por delante de ellos en muchas ocasiones"..