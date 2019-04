Levy asegura que todos los votos que no vayan al PP "hacen fuerte" a Sánchez

Ep.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que todos los votos de las próximas elecciones nacionales que no vayan al candidato 'popular', Pablo Casado, "hacen fuerte" al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y "empoderan a independentistas como Torra y Otegi".



Levy ha recalcado que solo hay dos "alternativas posibles" de presidente del gobierno encarnadas en Pablo Casado, por el PP, o Pedro Sánchez, por el PSOE, al tiempo que ha añadido que lo que "le va bien a Pedro Sánchez le va bien a los independentistas".



"Estoy convencida de que hay votantes del Partido Socialista que no están de acuerdo y no se sentirían bien si esos votos a Pedro Sánchez son votos al final que luego dan poder al señor Torra o al señor Otegi", ha apuntado en declaraciones a los medios con motivo de su visita a Alburquerque (Badajoz), junto al cabeza de lista del PP al Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, y otros miembros del PP extremeño.



De la misma forma, se ha dirigido también a los votantes de otras partidos que pertenecen al espectro ideológico del PP, a los que ha dicho que todos los votos que no vayan a Casado "hacen fuerte a Pedro Sánchez y por lo tanto empoderan a independentistas como Torra u Otegi, que ya han mostrado su satisfacción porque hay un gobierno del Partido Socialista, un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha dado carta de naturaleza a estos socios de gobierno como ya hemos visto en la moción de censura".



PROGRAMA DE GOBIERNO CON 500 MEDIDAS



En su intervención ante los medios, Levy ha expuesto que el PP presenta en estas elecciones nacionales un programa de gobierno con 500 medidas frente a algunos que "blanden muy fuerte España o que creen que se puede gobernar sin hacer nada", en referencia, en este caso, al PSOE.



Asimismo, ha destacado que en esas "medidas concretas" se pone el énfasis en el desarrollo sostenible de la España rural y se apuesta por los sectores del campo, la ganadería y la pesca como "motores" y "piezas fundamentales de la economía".



De esta forma, ha recalcado que el PP apuesta por crear infraestructuras en los entornos rurales, así como servicios sociales de acompañamiento para que la gente no se vea obligada a abandonar estas zonas.



Además, ha rechazado que haya zonas en sombra en relación a las telecomunicaciones y ha alabado la propuesta 'popular' crear una fiscalidad más ventajosa para los emprendedores que se ubiquen en municipios de 1.000 habitantes, entre otras.



CRITICA EL "CLIMA IRRESPIRABLE"



En otro orden de asuntos, Andrea Levy ha condenado el "clima irrespirable" que se está viviendo en la presente campaña electoral "por culpa de los intolerantes" que quieren "imponer su pensamiento único".



"Ya está bien de que venga la izquierda a señalar a aquellos por sus creencias religiosas, a aquellos por reivindicar una identidad múltiple y compartida. Que los españoles se sientan como quieran y profesen la fe que quieran o que no quieran pero ya estamos hartos de los escraches de la izquierda y de los nacionalistas", ha aseverado.



También se ha referido Levy al alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, del que ha dicho que no puede hacer un "uso totalitario" de las instituciones.



Por otra parte, y a preguntas de los medios sobre la celebración o no del Festival Contempopránea, que cada verano tiene lugar en dicho municipio pacense y que en esta edición está en duda, la dirigente del PP ha indicado que esta cita no puede "ponerse en riesgo" por la "mala gestión" del gobierno municipal.



De esta forma, ha defendido que el Contempopránea es un "motor de dinamización turística" importante y favorece que lleguen a Alburquerque visitantes que sin el festival posiblemente no lo harían.



ALBURQUERQUE, UN ESPACIO "COMPLICADO"



Por su parte, el candidato número uno del PP al Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, ha agradecido a Andrea Levy su presencia y ha destacado que es una "valiente" por acudir a Alburquerque que, según ha dicho, "no es una plaza fácil por el ambiente político que se respira".



En este sentido, ha explicado que en Alburquerque es "muy complicado" hacer política debido, según ha dicho, a la presencia de personas como el alcalde de la localidad, Ángel Vadillo, que, como ha recordado, "fue condenado por insultar a una mujer y amenazarla en público con desvelar su vida privada".



Así, ha destacado que este miércoles, 17 de abril, se abre el plazo para presentar las candidaturas municipales, al tiempo que ha avanzado que si Ángel Vadillo encabeza dicha lista por el PSOE, el PP "impugnará la candidatura" ya que, según Píriz, "una persona condenada por vejar a una mujer no merece estar en la vida política de ningún pueblo".



Asimismo, ha indicado que este alcalde "fue indultado por Pedro Sánchez", al tiempo que ha destacado que Vadillo "impide" la participación de los concejales en los plenos y tiene "absolutamente endeudado y en bancarrota el pueblo", que "sobrevive", según Píriz, "gracias a las políticas del PP, los programas de proveedores y las líneas de crédito".



Por ello, Víctor Píriz ha reiterado que, viniendo a Alburquerque, Andrea Levy demuestra que "no tiene miedo de nada" ya que, según ha dicho, muestra su "valentía a diario con independentistas y escraches de todo tipo".



Por otro lado, Píriz ha destacado que Alburquerque es un pueblo de "la Extremadura rural" donde son importantes medidas como la negociación de la Política Agraria Común que, según ha dicho, espera que "sea negociada por el gobierno de Pablo Casado porque el PP ha demostrado que siempre ha mirado en beneficio de los agricultores y ganaderos de la región".



Asimismo, ha resaltado que "la Extremadura rural también es caza, pesca y toros", aspectos que, como ha señalado, "se han defendido desde siempre en el PP".



En esta línea, ha indicado que "si los toros son lo que son es porque muchos alcaldes del partido apoyan los festejos taurinos en sus pueblos", al tiempo que ha resaltado que tanto los toros como la dehesa, la caza y pesca "fijan población y generan turismo, riqueza, economía y dinamismo".