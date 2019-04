El líder y candidato de Actúa al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid, Gaspar Llamazares, visita Extremadura este miércoles, 17 de abril, donde participará en Mérida en diferentes reuniones con los sindicatos CCOO y UGT, y presentará posteriormente en Trujillo las candidaturas de su formación por Badajoz y por Cáceres a la Cámara Baja.



Además, su llegada a Mérida será en tren desde la capital de España, tras un viaje de más de 5 horas y cuarto, "en pleno siglo XXI" y "eso si no se producen retrasos", tal y como informa en una nota de prensa Actúa.



De este modo, en la capital extremeña Gaspar Llamares tendrá una apretada agenda con diferentes encuentros con agentes sociales y sindicales. Se entrevistará en primer lugar con la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón, e igualmente tendrá un encuentro con representantes de la dirección de UGT Extremadura. En ambos casos las citas se desarrollarán en las respectivas sedes de los sindicatos.



En estas reuniones, Gaspar Llamazares, se acercará a los "problemas" de los trabajadores extremeños. Entre otros, abordarán las "dificultades" para la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros al mes a los convenios que se deben renovar este año (Metal, Transporte Sanitario, Vino o los provinciales de la limpieza).



También tratarán las "encalladas negociaciones" sobre el convenio de los trabajadores del campo y las "trabas" para que éstos cobren el Salario Mínimo Interprofesional.



El líder de Actúa visitará también en Mérida el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Allí será recibido por su director, Juan Carlos González.



En este caso, Llamazares conocerá de primera mano el funcionamiento de este centro que se encarga de la coordinación de los servicios policiales, bomberos y emergencias sanitarias de la comunidad autónoma.



PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS



Después se desplazará a Trujillo, donde se presentarán las candidaturas de Actúa a las elecciones generales por Badajoz y Cáceres al Congreso de los Diputados, dentro de un acto público que no sólo con intervenciones políticas (a las 20:00 horas en el Hotel Victoria de Trujillo).



Así, durante el acto se desarrollará una performance teatral a favor de la candidatura de Actúa, tendrán lugar intervenciones políticas y finalizará con una actuación de baile latino realizado por una pareja que participa la competición nacional de baile deportivo, Naiara Muñoz y Christian López.



La formación recuerda que las candidaturas de Actúa por la provincia de Badajoz está encabezada por Laura Márquez Requejo, enfermera de profesión, mientras en la de Cáceres el candidato número 1 es Joaquín Paredes Diéguez. Unas listas que "conjugan renovación, sabia nueva, experiencia e ilusión a raudales", señala.



Laura Márquez ha dado el salto a la política con el propósito de evitar "la emigración de cientos de extremeños que se ven obligados a irse por la falta de oportunidades reales de un empleo de calidad"; y por ello encabeza la lista de Actúa ya que esta formación ofrece "respuestas" con "un programa real que dé soluciones inminentes para que los pueblos y ciudades rebosen vitalidad y oportunidades".



Por su parte, Joaquín Paredes -quien ha llegado a ocupar el cargo de secretario de Organización de IU Extremadura- posee "gran bagaje político", como concejal de IU en Trujillo. Paredes considera que en la actualidad se está produciendo "un debate absurdo sobre banderas, patrias", cuando en realidad existen "problemas muy serios" y hay "mucha gente que está viviendo en condiciones muy precarias".



"A esa gente nos dirigimos. Y no con quimeras, sino con un programa realista que vamos a ir desgranando durante la campaña", ha indicado Joaquín Paredes.



Finalmente, Actúa incide en que "pretende ser el nuevo referente de la izquierda que movilice al votante abstencionista de izquierdas que no se ve representado en las políticas del PSOE y que ha acabado defraudado con la deriva de Podemos". Para ello, explica que ha presentado un programa que "abandona los debates estériles que están acaparando la campaña", como el "constante el enarbolamiento de banderas" para "luego olvidar los problemas cotidianos de los ciudadanos", concluye.