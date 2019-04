Vara aboga por la reforma de la Constitución para "acabar el Estado de las autonomías"

Ep.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por la reforma de la Constitución para "acabar el Estado de las autonomías", que está "sin terminar" y "sin definir", así como "delimitar con toda claridad" las competencias del Estado y de las comunidades.



En esta línea, Vara ha indicado que la Constitución española estableció el Estado de las autonomías, del que se sabía "cómo empezaba" pero no "cómo terminaba", además de añadir que el proceso de construcción de la España autonómica "no se ha terminado, puesto que todavía se está discutiendo y negociando competencias".



Así, el presidente autonómico ha considerado necesario "delimitar con toda claridad" las competencias que la Carta Magna otorga a la Administración Central de Estado, y "todo lo que no sean sus competencias, que sea competencias de las comunidades autónomas".



Además, ha apuntado que en las regiones que cuentan con lengua propia se dan "elementos añadidos" que permiten un "desarrollo en el ámbito cultural" y también para un "mayor autogobierno".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios sobre la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció este pasado lunes en Antena 3.



De esta forma, el presidente extremeño ha precisado que en la propuesta del PSOE en este sentido "sí está muy claro que la solución de España o es constitucional o no será".



"O es dentro de la Constitución, cambiando la Constitución, o no hay otra solución. P por eso nosotros hablamos siempre como respuesta a las necesidades de un país diverso y plural como el que tenemos, tiene que ser por la vía de la reforma de la Constitución española para acabar el Estado de las Autonomías", ha aseverado.