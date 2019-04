CCOO Extremadura espera que la configuración parlamentaría permita derogar reforma laboral

CCOO de Extremadura ha mostrado su confianza en que el resultado de las Elecciones Generales del próximo 28 de abril permita una configuración parlamentaria que "haga posible la derogación de la reforma laboral" y la "reparación de los sucesivos recortes" que ha ido sufriendo la ciudadanía y que han tenido también un efecto en el empleo.



Y es que para este sindicato, la derogación de la reforma laboral "es esencial para Extremadura", como lo es también la aprobación de un Plan Especial de Empleo con el apoyo del Gobierno central y un "impulso decidido a las infraestructuras", especialmente el ferrocarril, para poder reducir las divergencias con el resto del país.



Así lo destaca a través de una nota de prensa, tras realizar un "análisis pormenorizado" sobre la evolución de los datos del paro en los últimos cinco años, y que pone de manifiesto que el mercado de trabajo regional tiene un "comportamiento repetitivo año tras año marcado por la precarización y la estacionalidad" en el empleo.



Una situación que, a su entender, es "fruto de la estructura de la economía extremeña y de la reforma laboral del PP que facilitó el despido y la contratación temporal".



Así, y de acuerdo al registro recopilado por CCOO, se muestra un "patrón localizado" de subidas del paro en los mismos meses todos los años, que son enero, agosto, septiembre y octubre.



También se repite un patrón en diciembre, mes en el que el paro se incrementa para los hombres y desciende para las mujeres, debido al peso del sector de la construcción en el caso de ellos y del peso del sector servicios en el caso de ellas, según detalla CCOO.



Además, se comprueba que el paro desciende en aquellos momentos y meses del año caracterizados por un aumento de la contratación temporal para las campañas agrícolas o las temporadas comerciales y turísticas de Navidad, Semana Santa o verano.



Y es que, según se evidencia en este análisis, se trata de puestos de trabajo que "se crean y se evaporan en muy poco tiempo y que no ofrecen ni buenos salarios ni certidumbres sobre el futuro a los trabajadores y las trabajadoras", señala.



IMPACTO EN LA CALIDAD DEL MERCADO



Además, añade que la Reforma Laboral ha tenido un "impacto notable" en la calidad del mercado laboral, "flexibilizándolo hasta el punto de que la tónica es la incertidumbre y la precarización", de tal forma que la "contratación temporal arrasa a la contratación indefinida, situándose el volumen de contratación temporal cada mes en torno al 95 por ciento".



Además, las propuestas de CCOO se centran en un "cambio de modelo productivo y en el reparto equitativo de la riqueza", que pasa por un reparto del crecimiento y los "beneficios en forma de puestos de trabajo, de empleo estable y de salarios", ya que la creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los factores que más hacen por consolidar el crecimiento de una región y de un país.



Por otro lado, el sindicato ha abogado por unas Políticas Activas de Empleo "ligadas a la realidad productiva", por una formación para el empleo conectada con el tejido productivo, que sirva para una acertada cualificación y recualificación de las y los trabajadores y por una orientación laboral e intermediación desde los servicios públicos de empleo más dinámica y efectiva.



Igualmente, según señala CCOO, en la comunidad extremeña, el mayor volumen de personas desempleadas se encuentra en el sector servicios seguido del sector agrícola, mientras que el resto de sectores, como son industria y construcción, tienen menor peso.



En cuanto a la tipología de la contratación, apunta CCOO que, menos de la mitad de la población asalariada tiene un contrato indefinido a jornada completa y que la mayoría tiene contratos temporales o contratos por horas.



Finalmente, añade CCOO que la reforma laboral también ha provocado que "tampoco la contratación indefinida sea garantía de estabilidad", ya que uno de cada tres contratos indefinidos no supera el año, y nunca antes se habían firmado tantos contratos indefinidos que finalizan a los pocos meses y no sirven para consolidar empleo estable y de calidad, concluye.