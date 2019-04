García: Sin "movilización" de "mayoría social" hay "riesgo" para pensiones con la derecha

Ep.



El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Badajoz, Valentín García, ha advertido de que si en las elecciones generales del próximo 28 de abril "no hay una movilización importante de los ciudadanos, de la mayoría social de este país, y de los pensionistas", entonces existe "un riesgo real" de que se pueda configurar un gobierno de "las tres derechas" que "pongan en riesgo de verdad la viabilidad" del sistema de pensiones al apostar por su "privatización".



Frente a ello, ha incidido en que el PSOE en su programa electoral plantea la combinación de medidas para "sostener" las pensiones y otra para "modificar y corregir" el mercado de trabajo, con medidas como la eliminación de la reforma laboral de 2012 del entonces gobierno estatal del PP.



De este modo lo ha planteado Valentín García en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que, además, ha criticado a aquellos partidos que "no quieren hacer campaña para enseñar su programa electoral", toda vez que "el único programa electoral que tienen es echar a Pedro Sánchez de La Moncloa, que el PSOE no pueda gobernar este país", ha afirmado.



Como contraposición, ha incidido en que "los ciudadanos merecen mucho respeto" y por ello el PSOE utilizará la campaña para ir "explicando" en Extremadura su programa electoral en cuestiones como, entre otras, las pensiones, un tema sobre el que a su juicio hay que hablar "claro".



En este sentido, tras afirmar que las pensiones "es el más importante gasto social" que tiene España, ha advertido de que "las tres expresiones de la derecha pueden poner en riesgo la continuidad de las pensiones públicas", en tanto que a su juicio aunque hay otros partidos --diferentes al PSOE-- que "están apostando claramente por la privatización de las pensiones" en realidad "no se atreven a plantearlo porque el colectivo de pensionistas tiene una gran influencia en las elecciones", al estar compuesto por más de 10 millones de votantes.



Como ejemplo, ha recordado en este punto que con los gobiernos del PP "no sólo recortaron y empobrecieron el poder adquisitivo de los pensionistas sino que introdujeron además el copago farmacéutico y el gobierno de Monago no devolvió el exceso de copago como debía haber hecho", ha señalado.



SUBIDAS CON EL PSOE



Por otra parte, en materia concreta de pensiones, Valentín García ha incidido en que durante el gobierno de Pedro Sánchez se ha conseguido que "se recupere el poder adquisitivo por encima de lo que venía haciéndolo" con el PP.



Así, ha subrayado que mientras que con Mariano Rajoy las pensiones han subido en siete años al 0,25 al año, en un solo año con Pedro Sánchez "todas las pensiones han subido el 1,6 por ciento, las mínimas el 3 por ciento, las no contributivas el 3 por ciento, y las de viudedad ha pasado hasta el 60 por ciento de base reguladora y han subido un 16 por ciento", ha subrayado.



"Ése es el mayor compromiso que se puede tener con los pensionistas, es hacer efectivo el derecho a una pensión mínima y que se revalorice con el IPC", ha dicho.



MEDIDAS ELECTORALES SOCIALISTAS



Por otra parte, como medidas del programa electoral del PSOE para las próximas elecciones generales, García ha subrayado que su partido plantea "blindar las pensiones en la Constitución", porque "no se puede "consentir que en el futuro haya un gobierno como el de la derecha que ponga en jaque el sistema de las pensiones".



"Necesitamos consolidar el sistema público de pensiones para los próximos 30 años, y para ello la mejor herramienta es volver a hacer las reformas de manera consensuada en el Pacto de Toledo y a través del diálogo social con sindicatos y empresarios como siempre se hicieron las reformas que han dado estabilidad", ha aseverado.



Además, ha indicado que si el PSOE vuelve a gobernar tras el 28A se van a "revalorizar todos los años las pensiones de acuerdo al IPC" y se va a "hacer un esfuerzo por subir las pensiones mínimas como hizo Zapateo en los años de gobierno socialista".



IMPUESTOS GENERALES



De igual modo, Valentín García ha apuntado que el PSOE si gobierna en España tras las próximas elecciones generales se va a plantear "además de eliminar el factor de sostenibilidad en la reforma de las pensiones de 2013 de Rajoy, que el déficit, la diferencia que hay entre las cotizaciones sociales, los ingresos de las pensiones y las pensiones que se hagan tenga que ser asumido por el Estado a través de impuestos generales".



"Tenemos que ser todos los españoles los que abordemos el déficit que en este momento tienen las pensiones toda vez que el PP ha acabado con las huchas de las pensiones", ha expresado el socialista, quien ha criticado que "73.000 millones de euros que había en la hucha de las pensiones han sido agotados por la mala política del gobierno de la derecha y de Rajoy", y ha añadido que por ello "en este momento el déficit que tiene el sistema público de pensiones hay que abordarlo para darle sostenibilidad con impuestos generales".



En este sentido, ha explicado que el PSOE propone que "mientras subsista esta diferencia entre ingresos y gastos en el sistema público de pensiones habrá que ingresar por cotizaciones sociales y el Estado tendrá que complementar la diferencia con impuestos generales".



Además, de forma paralela al sostenimiento del sistema público de pensiones, para que en 15, 30 y 30 años haya un sistema "sólido" de pensiones, ha afirmado que el PSOE cree "necesario" que se modifique el mercado de trabajo actual. "Si sigue un mercado de trabajo precarizado como el de la reforma laboral de Rajoy puso en marcha en 2012 será difícil la sostenibilidad de las pensiones", ha advertido.



De este modo, ha apostado por "corregir" los "efectos perversos" de la reforma laboral de 2012 por parte del PP y eliminarla "si de verdad queremos que haya empleos con derechos y salarios dignos que sostengan el sistema de pensiones en los próximos años".



"Por eso la combinación de medidas para sostener las pensiones y medidas para modificar y corregir el mercado de trabajo son medidas complementarias muy importantes que van en el programa electoral del PSOE para los próximos años", ha subrayado.