Acuerdo-marco sectorial acometerá "a gran escala" eficiencia energética viviendas España

Ep.



Un novedoso acuerdo-marco sectorial acometerá por primera vez en España, a gran escala, la eficiencia energética del parque de viviendas, que actualmente es "una de las asignaturas pendientes" de España para cumplir con los compromisos internacionales vinculados a la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía circular.



Se trata de un proyecto pionero cuya finalidad última es la limitación al máximo posible de las emisiones de dióxido de carbono de las viviendas con calefacción central, en cumplimiento de los objetivos de ahorro de la Directiva 2012/27 de la Unión Europea.



El acuerdo-marco está liderado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif), que es la entidad promotora principal, si bien en su puesta en marcha, desarrollo y ejecución práctica estará coordinado por la consultora tecnológica Avant Metering Services (Avantms), cuya sede central está en Cáceres.



La participación de Conaif es "fundamental" en cualquier proceso de 'descarbonización' del parque de viviendas español, por cuanto agrupa al 85 por ciento de las empresas de fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad y afines, un total de 20.000 sociedades que dan trabajo a 150.000 personas. En este caso, Conaif ha decidido no limitar el proyecto que lidera a la medición, sino que ha dado un paso más allá mediante la incorporación de la evaluación integral de los inmuebles y su revalorización.



Por su parte, Avantms es una joven consultora extremeña de base tecnológica especializada en eficiencia energética, que ha desarrollado sobre código abierto sus propias herramientas de medición, monitorización y auditoría.



SOSTENIBILIDAD



Cabe recordar que todavía está pendiente la transposición al ordenamiento jurídico español de la parte de la mencionada Directiva 2012/27 que obliga a instalar contadores individuales -en cada vivienda- de los consumos de calefacción, agua caliente y refrigeración en instalaciones centralizadas.



Por tanto, el acuerdo "demuestra la voluntad del sector de los instaladores de anticiparse a la nueva realidad normativa" mediante un proyecto integral en todo el país que sirva como plataforma para la modernización definitiva de los inmuebles en lo tocante a su eficiencia energética, según informa Avantms en nota de prensa.



El acuerdo-marco suscrito establece las bases y el alcance de un estudio científico-tecnológico de evaluación del parque de viviendas, a fin de conocer en detalle y de forma sistemática su situación real objetiva, lo cual permitirá disponer de un banco de datos de enorme valor.



Además, de forma simultánea, incluye la dotación de las instalaciones necesarias para cumplir con la directiva, así como el asesoramiento experto sobre las mejoras necesarias para garantizar la plena eficiencia de al menos la décima parte de las viviendas con calefacción central distribuidas por toda España.



Durante cinco años de vigencia, esta iniciativa pionera implicará que al menos 150.000 pisos dispondrán no solo de medidores de consumo individual, conocidos como repartidores de coste, sino, sobre todo, de índices de referencia de su sostenibilidad intrínseca y de la de sus edificios.



INVITACIÓN AL IDAE



Cabe destacar además que la tecnológica Avantms, en colaboración con su partner iEnergy, ha invitado formalmente al Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para que se adhiera formalmente a un acuerdo de estas características en el grado que considere de mayor interés, toda vez que la participación de un organismo público significa un respaldo institucional importante para el sector privado en un momento en el que toma la iniciativa para responder a las exigencias de la legislación europea.



Además, el IDAE podría beneficiarse del "valioso banco de datos" que este proyecto obtendrá, una muestra única que todavía no existe en nuestro país y que "constituirá, por su envergadura y grado de detalle, una base de trabajo de total fiabilidad sobre la que se podrán desarrollar todo tipo de nuevas estrategias en el marco de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", señala.



En suma, los 3.000 edificios dispondrán de conclusiones comparativas de su comportamiento energético, las cuales determinarán las medidas preventivas y correctoras que deben ser adoptadas en cada caso. Cabe subrayar que estas mejoras provocarán ahorros de hasta un 30 por ciento de la factura de calefacción y agua caliente que pagan las familias, así como un incremento del valor de mercado de sus viviendas de entre un 15 a un 25 por ciento



Los 3.000 edificios y sus 150.000 viviendas se seleccionarán, de partida, entre 13 comunidades autónomas cuyas áreas geográficas representan la diversidad de las zonas climáticas existentes en el territorio peninsular, aunque predominarán aquellas con mayor consumo energético. Serían, en concreto, las comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y Andalucía (provincias de Granada y Málaga).



Está previsto así mismo, a efectos de que el estudio refleje de la forma más fidedigna el estado del parque de viviendas, que los inmuebles sean de diferentes dimensiones, estado de conservación, antigüedad, suministros de combustibles y características constructivas.



INTERACCIÓN



Explica que la presencia en este acuerdo-marco de la consultora Avantms se debe a su sistema de monitorización avanzada, el cual opera en tiempo real y en remoto, además de haber sido desarrollado en código abierto, lo cual lo hace compatible con cualquier medidor o repartidor de coste al margen del fabricante.



Otra característica diferencial del modelo es que ha sido diseñado para interactuar con el propio propietario de la vivienda, mediante un acceso de fácil comprensión que le permitirá a cada vecino conocer todos los días qué está haciendo bien y en qué se está equivocando, al tiempo que recibe consejos para conseguir un grado de eficiencia energética óptima en su propiedad.



El acuerdo-marco fue suscrito este pasado jueves en Madrid por el presidente de Conaif, Francisco Alonso Gimeno, y el CEO de Avantms, Antonio Martínez Agudo.



En términos concretos, el proyecto ofrecerá, a través de una oferta conjunta auditoría energética del inmueble; certificación energética de las viviendas; pre-valorización del precio metro cuadrado de vivienda de la comunidad antes y después de acometer las medidas de eficiencia; instalación de repartidores de costes de calefacción; monitorización diaria de consumos de los equipos instalados; liquidaciones de consumos de cada una de las viviendas; análisis de datos; informes dirigidos al administrador de fincas con propuestas de solución para la mejora de sus inmuebles.