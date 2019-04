Womad presenta 32 grupos de 14 países con gran presencia femenina en San Jorge

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha destacado que el festival World of Music and Dance (WOMAD) ha logrado, junto a la ciudad de Cáceres, “convertir la diferencia en lo habitual y que aquello que es extraordinario, en Cáceres, y gracias a este evento, se convierte en algo habitual”.

Así lo ha puesto de manifiesto la responsable cultural en la presentación de la edición de este año, que se celebrará del 9 al 12 de mayo en la capital cacereña. ““Womad mantiene su espíritu y su idea original y es un festival que cada vez se hace más mayor y más grande”, de hecho, se espera superar los más de 162.000 visitantes que tuvo la edición del año pasado.

Este año participarán 32 grupos de 14 países diferentes y contará con la presencia de hasta 14 bandas extremeñas, de las que seis actuarán en el escenario principal, el de la Plaza Mayor y, las otras ocho, en el IJEX-WOMAD, el escenario que el Instituto de la Juventud de Extremadura habilitará en la plaza de Santa María, lo que permitirá dar a conocer la calidad de estos grupos de la región, según Leire Iglesias.

La consejera de Cultura e Igualdad, que ha estado acompañada en esta presentación por la directora del Gran Teatro, Silvia González Gordillo; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero; Laureano León, en representación del Ayuntamiento cacereño y la responsable de Womad España, Dania Dévora, ha hecho “un llamamiento a la convivencia entre culturas en un tiempo en el que vemos agitarse con demasiada frecuencia las banderas de la exclusión”, convivencia con naturalidad con la multiculturalidad.

Además, ha recordado que la Plataforma de Refugiados hará lectura de un manifiesto a favor de la tolerancia y en contra del racismo en el escenario principal. Iglesias ha destacado además, la colaboración entre instituciones y la mayoritaria presencia de mujeres en el escenario de la plaza de San Jorge “un escenario Woman”.

Iglesias ha puesto el énfasis en las historias vitales de algunas de las bandas que se suben al Womad de esta edición, como el caso de John Ellison & The soul, con canciones inspiradas en el racismo; Kalypso rose, la reina del kalypso, por su historia de lucha a favor de los derechos humanos en Trinidad y Tobago y que con 79 años se subirá al escenario principal; Pascal Danés y su lucha por la esclavitud, que inspira sus letras y canciones o Les Negresses Vertes y su trayectoria artística y profesional asociada a la lucha contra el racismo.

También ha recordado la consejera la presencia de Mica, una activista feminista argentina que además de actuar participará en talleres, aunque no estará en el escenario principal, sí lo estará en el de San Jorge, además de formar parte de talleres de difusión de cultura latina.

PROGRAMA Y TALLERES PARA ADULTOS Y NIÑOS

El Festival comenzará el jueves día 9 de mayo, a partir de las 20:00 horas, con los extremeños de EnVerea en la Plaza Mayor, donde actuarán también ese día Miguel Caldito y El Combo Utopía (20.45), Quentin Gas & Los Zíngaros (21.45) y Vaudou Game (22.50).

El viernes se despliegan los tres escenarios principales de WOMAD. En la Plaza Mayor, actuarán DelRey, Seventh Sun, John Ellison & The Soul Brothers Orchestra), Colectivo Panamera y Les Négresses Vertes: mientras que en la plaza de San Jorge lo harán Mariella Köhn, Mica, Maalem Hamid El Kasri, Gaye Su Akyol. En el escenario IJEX@WOMAD, actuarán Arias, J Vega, Pepe Peña and The Garden Band y Tree House.

El día de mayor afluencia tradicionalmente, el sábado, están programados, en la Plaza Mayor, Les Motriz, El CID, Delgres , Calypso Rose y Jungle by Night. En la plaza de San Jorge actuarán Mariella Köhn, Mica, Menwar, Maria Rodés y La Dame Blanche. En la plaza de Santa María, se completarán los conciertos extremeños de los grupos emergentes de Free Mind, La Moma Vieja, Los Tai Tabú y Puerta Oeste

Por otra parte, música, baile y la elaboración de objetos llenan de contenido los talleres para niños, jóvenes y adultos del festival, es el caso del de Mariella Köhn, Mica y el de los senegaleses de Sicobana. En los dos infantiles que proponen Wolfworks y Creative Workshops, y que llevan por título El Espacio, se toma como motivo los 50 años de la llegada del hombre a la luna.

Están previstas proyecciones cinematográficas en la Filmoteca de Extremadura, que acerca al público visiones de culturas lejanas en un ciclo de cuatro títulos (dos ficciones y dos documentales) dedicados al presente y a la historia de África:Maputo. Etnografía de una ciudad dividida, Twaaga, El africano que quería volar y Sew the winter to my skin.

Más allá de la música, los relatos orales cobran protagonismo en Mundo de Palabras: una cita en tres centros de mayores donde futuros actores extremeños leerán para los usuarios; un encuentro con el poeta, músico y cineasta de Galicia Antón Reixa, fundador de la banda Os Resentidos y dos recitales músico poéticos: Versos sobre el pentagrama y Más que palabras, dirigido por la actriz María José Goyanes, como homenaje a mujeres poetas en lengua española, con música de piano en vivo.

El festival, que tiene el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro, incorpora, como cada año, su Mercado Global. Además, la iniciativa Cada Lata Cuentavolverá fomentará el reciclaje de latas de bebidas

Con este mismo espíritu, el festival quiere hacer hincapié en la idea de civismo durante los días de celebración de sus actividades. Para ello, se ha elegido el lema “Con CIVISMO, el WOMAD suena mejor”, con el que pretende hacer llegar al público la necesidad de disfrutar del festival cuidando el entorno, que es patrimonio de la Humanidad.

Para ello, el festival quiere destacar la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental.

Otra de las colaboraciones que lleva a cabo WOMAD Cáceres 2019 es con la Universidad de Extremadura, mediante la cual alumnos de la universidad participarán en las tareas de traducción, organización y gestión de los talleres infantiles, codo con codo con los artistas.