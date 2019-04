Pedro Sánchez visitará Badajoz el 24 de abril como parte de su campaña para las generales

Ep.



El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se lanzará a por el voto de los indecisos y urbano en la campaña electoral que arrancará en la noche del jueves 11 de abril, tras una precampaña en la que ha recorrido casi toda España dirigiéndose tanto al voto urbano como rural, han avanzado este martes fuentes socialistas. En Badajoz recalará el miércoles, 24 de abril.



El secretario general del PSOE visitará un total de 20 provincias de 13 Comunidades Autónomas durante la campaña, que le llevará a recorrer unos 15.000 kilómetros. A Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña irá en varias ocasiones. En cambio, no pisará --según el borrador del programa de campaña, aún susceptible de cambios-- Aragón, Castilla y León, La Rioja, Murcia ni las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



Sánchez dará el pistoletazo de salida a la campaña en la tarde del jueves con un mitin en Dos Hermanas (Sevilla), el mismo lugar en el que anunció su candidatura a las primarias a la Secretaría General del PSOE en 2017. Esa noche, participará en el tradicional acto de pegada simbólica de carteles en el Centro Vistaluz de la misma localidad.



Los coordinadores de la campaña socialista han decidido renunciar a organizar actos en lugares con gran aforo porque consideran que esta práctica está anticuada y además es impostada, pues para llenar esos emplazamientos y dar así una muestra de poderío es preciso desplazar a militantes movilizando autobuses.



Los actos de la campaña serán así muy similares a los que Sánchez ha venido haciendo en la precampaña, donde se decantó por lugares con capacidad para albergar a unas 2.000 personas.



El viernes 12 Sánchez continuará la campaña en Castellón. Aún se desplazará otras dos veces a la Comunidad Valenciana, que además de las generales el 28 de abril celebrará sus elecciones autonómicas.



El primer fin de semana de la campaña, Sánchez lo pasará en las islas Canarias, con visitas programadas a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Gomera y La Palma.



EN SEMANA SANTA, A LUGARES CON POCA TRADICIÓN



El lunes 15 de abril la agenda del candidato está en blanco, pero el comité de campaña no desvela por qué motivo. El Martes Santo el presidente se desplazará a Orense y Vigo, el 17 dará el salto a las Islas Baleares, con actos en Ibiza y Mallorca, y el Jueves Santo se irá a Cataluña, donde tendrá actividad en Lleida, Tarragona y Badalona (Barcelona).



El Viernes Santo se desplazará al norte de España. Tiene programados actos en Navarra, Guipúzcoa y Cantabria, donde --al contrario que en otros puntos del país-- la Semana Santa no está tan arraigada. El Sábado Santo regresará a la Comunidad Valenciana, esta vez para visitar Alicante, mientras que el Domingo Santo, día en que millones de españoles estarán poniendo fin a sus vacaciones, de momento el comité de campaña no ha concretado ningún acto.



Los días 22 y 23, al igual que el 15 de abril, la agenda del candidato también aparece en blanco. Son los días en que TVE se ha ofrecido a organizar un debate 'a cuatro' (el 22) y Atresmedia un debate 'a cinco', incluyendo al líder de Vox, Santiago Abascal. El Comité Electoral del PSOE aún no ha decidido en qué debates participará Sánchez.



El líder socialista seguirá la campaña el miércoles 24 en Badajoz y Asturias, el jueves 25 en Granada y, como suele ser tradición, en Barcelona la víspera del cierre. El viernes 26, último día, Sánchez estará en Toledo, Madrid y por la noche, en Valencia.



Al margen del presidente, los candidatos socialistas Carmen Calvo, Adriana Lastra, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos y Meritxell Batet tendrán también una presencia destacada en la campaña.