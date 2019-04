CSIF pide al Gobierno subir complemento específico para funcionarios justicia extremeños

Ep.



El sindicato CSIF Extremadura ha registrado una propuesta de acuerdo en el Ministerio de Justicia, este pasado lunes, 8 de abril, con el fin de instar al Gobierno central a negociar "mejoras" en las condiciones de los funcionarios de justicia extremeños, como el incremento del complemento específico para el personal de la Administración de Justicia.



Asimismo, el acuerdo incluye medidas como el "aumento" de plazas en el sector, la implantación de las oficinas judiciales y fiscales, el desarrollo de carrera profesional o la retribución a órganos judiciales con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer, entre otros.



Así lo ha afirmado el presidente autonómico de CSIF, Benito Román, en rueda de prensa este martes, en Mérida, quien ha explicado los detalles de esta propuesta junto a la responsable del sector de Justicia, Cristina Blázquez.



De esta forma, Benito Román ha explicado que las competencias en materia de justicia en Extremadura no están transferidas, por ello es necesario dirigirse al Ministerio de Justicia con una propuesta de acuerdo motivada según ha dicho, por la "pasividad" del Gobierno de España de "no querer negociar la restitución ni la mejora de las condiciones laborales", ha concretado.



En este sentido, ha concretado que el acuerdo presentado sería de aplicación al Cuerpo de Letrados, Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales que prestan servicio en el territorio no transferido y la vigencia sería su firma, hasta el 1 de enero de 2021.



Por último, Benito Román ha remarcado la "profesionalidad y el esfuerzo" realizado por los funcionarios de justicia extremeños y ha señalado que espera que el Ministerio de Justicia "recapacite" para poder negociar las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores.



