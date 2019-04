PP extremeño reclama a Vara que no permita que convenio del campo entre "en punto muerto"

El portavoz de Agricultura del PP de Extremadura, Francisco Ramírez, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "tome cartas en el asunto" y "desbloquee" las negociaciones del nuevo convenio del campo antes de que "llegue a un punto muerto irreversible".



A través de una nota de prensa, Ramírez ha recordado que "el gravísimo desencuentro" que existe actualmente entre las OPAs y los sindicatos es consecuencia de las "imposiciones" de Pedro Sánchez y, concretamente de la subida del SMI, una medida que, en su opinión, "responde a intereses puramente electoralistas" y que "se ha tomado de espaldas a los sectores" y "desde el más absoluto desconocimiento de lo que es el campo", ha valorado.



"Fernández Vara debe aparcar su servilismo a Sánchez porque estamos ante un horizonte muy preocupante", ha dicho, a lo que ha añadido que las propias organizaciones agrarias están advirtiendo de la posible pérdida de 35.000 puestos de trabajo.

"La región con más paro de España y de Europa no podrá soportar una sangría como esa", ha insistido.



Para Ramírez, "urge que la Junta ponga orden y procure que sindicatos y OPAs lleguen a un acuerdo" que permita la aprobación del nuevo convenio del campo, del que dependen 65.000 trabajadores en Extremadura.

"Nuestra exigencia clara es que escuche al campo y solucione este caos que ha ocasionado Sánchez con su propaganda electoral", ha recalcado el PP en su nota de prensa.



Y es que "el campo ya no soporta más ataques del PSOE", ha comentado Ramírez, quien ha agregado que "Sánchez está cometiendo un 'ruralicidio' que vamos a pagar muy caro todos los extremeños".

"No se puede entender que, ante la amenaza de nuevos miles de parados, Vara se esconda y siga plegado a los designios de su secretario general", ha apostillado.



DEJADEZ DE VARA CON EL CAMPO EXTREMEÑO

"La dejadez de Fernández Vara con el campo extremeño es asombrosa, no solo ya porque hemos estado huérfanos durante toda una legislatura sin Consejería de Agricultura, sino además porque sus incumplimientos con el sector son sistemáticos", ha valorado.



Al respecto, ha concretado que, en estos cuatro años, el presidente de la Junta "ha prometido los regadíos en Tierra de Barros, intermediación ante el Ministerio para regular unos precios dignos, que Agroseguro haría productos más atractivos para asegurar las producciones", sin embargo, la realidad es que "no ha hecho nada" y se ha ocupado en "marginar al campo", "prohibiéndoles a los agricultores y ganaderos que se manifiesten en Mérida o restringiéndoles el paso a su propia feria, Agroexpo", ha añadido.



"Ahora, como Pedro Sánchez es de la familia de Fernández Vara, éste mira para otro lado ante los estragos que va a causar al campo extremeño la subida del SMI", ha comentado Ramírez, quien ha concluido que "las elecciones no pueden ser un impedimento para solucionar el problema".