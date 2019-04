C's urge un cambio en políticas activas de empleo para "revertir situación" en Extremadura

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura y portavoz regional, Cayetano Polo, ha criticado la "falta de alternativas" del gobierno de Guillermo Fernández Vara durante toda la legislatura para "atajar el grave problema del desempleo" en la región, por lo que ha abogado por un "cambio urgente en las políticas activas de empleo orientadas a los que generan empleo de calidad, las empresas, para revertir esta situación".

A través de una nota de prensa, Polo ha señalado que los datos conocidos este martes siguen demostrando la situación "absolutamente dramática" que vive Extremadura, "que no es otra que la de más de 100.000 extremeños en la lista del paro, una Comunidad Autónoma que continúa siendo la de mayor tasa de desempleo de país y una de las mayores de Europa".

Así pues, explica que el de que un mes haya 1.000 parados menos y al siguiente haya 1.000 más, es "poco significativo", ya que a juicio de Polo, "la realidad es que Extremadura tiene un grave problema que es el empleo y que más allá de que las cifras hagan seguidismo de la economía a nivel nacional no existe una alternativa del gobierno de Vara para atajar este problema", ha incidido.

No obstante, ha señalado que se alegra mucho de que haya extremeños que hayan encontrado un trabajo, "pero son datos absolutamente estacionales", ya que según ha reafirmado, "la realidad es que no se crea empleo, no se crean empresas nuevas, no hay grandes infraestructuras, no hay futuro ni a medio ni a largo plazo", ha dicho.

Igualmente, Polo ha añadido que "todos los meses cientos de extremeños tiene que hacer las maletas para marcharse en busca de un futuro, de un trabajo que aquí no tienen", por lo que ha destacado la necesidad de "un cambio de perspectiva que acabe con la inestabilidad en materia de empleo que arrastra la región desde hace años".

Por tanto, a su juicio, es necesario "un cambio en las políticas activas de empleo orientadas a los que generan empleo de calidad, que no son otros que las empresas", ha concluido.