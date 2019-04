CCOO y UGT coinciden con el IMEX en la importancia de coeducar para avanzar en la igualdad

Ep.



Las secretarias generales en Extremadura de CCOO, Encarna Chacón, y UGT, Patrocinio Sánchez, han coincidido con la directora general del Instituto de la Mujer (IMEX), Elisa Barrientos, en la importancia de la coeducación para avanzar en igualdad entre hombres y mujeres.



Así lo han señalado a preguntas de los periodistas antes de inaugurar en la Casa de la Mujer en Badajoz las Jornadas 'El valor de la coeducación para un presente igualitario', que reúnen a un centenar de personas entre profesionales de comités de empresa o del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), como agentes de igualdad de género en el empleo, o ciudadanía en general.



La cita, a la que también asisten estudiantes de los ciclos de promoción en igualdad que se imparten en el Bárbara de Braganza o a través del Sexpe, incluye dos ponencias, una sobre los sindicatos docentes y el diálogo social en el Comité sindical europeo de la educación y otra sobre las técnicas y herramientas para la práctica educativa.



Se trata de una jornada organizada por CCOO y UGT en colaboración con el Instituto de la Mujer de Extremadura, cuya directora general ha explicado que una de las finalidades u objetivos de las Oficinas de Igualdad de Género en el Empleo de ambos sindicatos es la implementación y puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas, y tanto en las que están obligadas por ley como en las que no.



No obstante, ha manifestado, para llegar ahí hay que hacer también un trabajo previo, y en eso "se centra" la coeducación y la educación en igualdad, al tiempo que ha resaltado que era "necesario" dado que "siempre" se habla del presente del mundo laboral, pero también se debe ver "cómo prever en el futuro que el mundo laboral que tenemos hoy no sea el de mañana".



La jornada, ha afirmado Barrientos, se celebra en la nueva Casa de la Mujer que empezó a funcionar a finales de enero en su nueva ubicación junto al Hospital Universitario, desde cuando ya ha acogido las habituales actividades relacionadas con la igualdad, el feminismo o la lucha contra la violencia de género aunque con mayor capacidad que su sede anterior, al tiempo que ha recordado que cuenta con un espacio de acogida con 14 habitaciones dobles.



ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN



Por su parte, Encarna Chacón ha incidido en que, para Comisiones Obreras, la coeducación es un elemento "fundamental" si se quiere erradicar la discriminación y la violencia de género y fomentar la igualdad de oportunidades. "En definitiva si queremos una sociedad mucho más justa y más igualitaria una herramienta fundamental es la educación y por supuesto coeducar", ha detallado.



También ha sostenido que coeducar es fomentar la educación mixta, "no como hace la LOMCE" que segrega por género imposibilitando la coeducación, y que también significa la formación permanente del profesorado o que sea una herramienta que tome el Estado "como instrumento fundamental para esos cambios necesarios".



Al respecto, ha comparado la etapa democrática y que, cuando ha habido gobiernos de izquierda, sí que se ha fomentado esta educación en valores, la Educación a la ciudadanía y la coeducación, mientras que, cuando gobierna la derecha, "queda en manos de otros lo que es la educación y solamente nos preocupan los conocimientos" y la educación y los valores que se dan en las escuelas es la religiosa, que está "llena de valores que precisamente no son los que fomentan esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".



De esta forma, y en relación a las próximas elecciones generales, Chacón ha insistido en que es una "oportunidad" para que los partidos que pretenden gobernar España se pronuncien sobre si van a fomentar la coeducación o la segregación en la escuela, acerca de lo cual ha destacado que, para Comisiones, es muy importante que se pronuncien por el modelo educativo "que quieren traer" o "perpetuar en nuestro país".



"Nosotros defenderemos siempre ese modelo integral de toda la comunidad educativa y donde se fomenten los valores democráticos, de tolerancia, de solidaridad y, sobre todo, aquello que fomente esa igualdad imprescindible", ha incidido Encarna Chacón, que se ha referido a la importancia de la supervivencia de las mujeres cuando se habla de la Ley de violencia de género, junto a la igualdad o la libertad que pueda tener la mujer para ejercer sobre su propio cuerpo, como la Ley del aborto.



EDUCAR EN IGUALDAD



En un sentido similar, Patrocinio Sánchez ha expuesto que es "fundamental" la coeducación y educar en igualdad tanto a niños como a niñas, lo cual debería darse "casi desde que el niño prácticamente nace" en su entorno familiar para, una vez salen del mismo, invertir en políticas coeducativas en los centros educativos.



"Ahí es donde hay que educar a los niños y a las niñas exactamente iguales, ahí es donde hay que pelear por asignaturas como 'Educación para la ciudadanía' que en un momento determinado desaparecieron, ahí es dónde hay que pedir que la LOMCE se derogue, porque la LOMCE lo único que hace es segregar a los niños y a las niñas", ha apuntillado.



También ha tildado de "fundamental" la coeducación para que en el futuro haya igualdad en lugar de situaciones de brecha salarial, situaciones en las que a las mujeres "no se les trata exactamente igual" o ante casos de violencia machista, al tiempo que ha valorado que ese tipo de cosas pasan por que desde que los niños nacen y son pequeños "no se les educa en un sistema igualitario".



Sánchez ha puntualizado igualmente que hay familias que sí lo hacen en el entorno familiar, pero que una vez en el centro educativo y dependiendo de cuál sea se coeduca o no, en relación a lo cual ha apostillado que "coeducarlos significa no segregarlos" y que los niños y las niñas, aunque con sus diferencias y su diversidad, deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, "cosa que no sucede ahora mismo", ha lamentado.



Finalmente, y sobre los próximos comicios generales, Patrocinio Sánchez ha aseverado que se está "jugando mucho" y que es "importante" ver los programas electorales de cada uno de los partidos políticos para saber qué es lo que piensan en educación, qué quieren con el tema de la igualdad o "qué quieren realmente hacer para que los chavales y las chavalas realmente sean educados como deben de serlo, en igualdad desde el principio", ha concluido.