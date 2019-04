Sánchez desea que partidos progresistas ganen el 28A para que "apuesten" por Extremadura

Ep.

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha abogado por que los partidos progresistas ganen las elecciones generales del 28 de abril para que "apuesten" por la región extremeña, que "necesita" un plan de empleo, un plan industrial y unos Presupuestos Generales del Estado que "apuesten" por la comunidad.



"Aunque haya meses que la tendencia sea mejor, necesitamos un plan de empleo para Extremadura, necesitamos un plan industrial, necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado que apuesten por Extremadura y necesitamos, lógicamente, que las próximas elecciones generales, de alguna forma, los partidos progresistas ganen las elecciones y que apuesten un poco por Extremadura", ha reclamado Sánchez, a preguntas de los periodistas por los datos del paro conocidos este martes.



Al respecto, ha recordado que ha disminuido, también interanualmente, y ha incidido en que "lo importante" para UGT Extremadura es lo que viene defendiendo "hace ya mucho tiempo" como son sus críticas sobre la temporalidad y la precariedad "como consecuencia fundamentalmente de una Reforma laboral que no ha sido derogada".



Sobre dicha reforma, ha reconocido que tenían la "esperanza" de que el Partido Socialista "la hubiera derogado", pero que también entienden "la dificultad que ha tenido" por el número de diputados en el Congreso y porque no todos los partidos políticos, en este caso el PdeCAT "y alguno más", iban a aprobar el tema en la Diputación Permanente.



CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO



En el caso de Extremadura, ha puntualizado Sánchez, su modelo productivo tiene que cambiar "mucho", porque en caso contrario se mueve en cifras de estacionalidad, como en los datos correspondientes al mes de marzo, cuando ha bajado el paro "fundamentalmente" por el comienzo de las contrataciones de cara a la próxima campaña de Semana Santa.



"Es cierto que se nota una ligera mejoría, el mes pasado también, este mes también, pero nosotros nos tenemos que fijar en qué tipo de contrataciones se hacen, de los contratos indefinidos que se han hecho la mayoría de los que se han hecho indefinidos son a tiempo parcial", ha apuntado, para agregar que tampoco es un contrato indefinido "potente" y de una duración tal que permita desarrollar, sobre todo los jóvenes, un proyecto personal de vida.



Así, ha insistido en pedir que en Extremadura tiene que cambiar el modelo productivo, hay que invertir en empleo y hay que hacer que la inversión privada "sea más potente", para lo cual se debe facilitar que las empresas se puedan instalar en la región, que haya "beneficios fiscales" o que las "trabas" vayan "desapareciendo para que la empresa privada venga a Extremadura".



En su opinión, el empleo que necesita Extremadura "no solo y exclusivamente lo puede hacer el sector público" y "tiene también que haber inversión privada", para lo que "son importantes unas infraestructuras" y sobre lo cual ha apuntillado que "prácticamente casi todos los meses viene siendo lo mismo, aunque haya meses que la tendencia sea mejor".



La secretaria general de UGT en Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, antes de inaugurar en la Casa de la Mujer en Badajoz las Jornadas 'El valor de la coeducación para un presente igualitario'.