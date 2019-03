Blanca Martín: Es cierto que somos más visibles pero, hay actitudes que debemos no callar

Un sueño sin cumplir : Tengo ganas de viajar a un lugar del mundo que cada vez que lo planeo surge algo y no acabo de hacerlo. Entonces no te voy a decir a dónde, no vaya a ser que no se cumpla… Pero bueno, sí es un viaje que me hace mucha, mucha ilusión, y espero poder hacerlo en algún momento.

Un sueño cumplido : Pues no sé, aunque soy Piscis, no te creas que soy yo mucho de soñar. No, no lo sé… al final soy bastante realista. No sé, tampoco he soñado nunca así con algo… Bueno, quizá, a lo mejor, desde que era pequeñita me gustaba la política con el disgusto de mi padre considerable. Así que diré el haber tenido la posibilidad durante una etapa de mi vida dedicarme a representar a los ciudadanos.

Un político de referencia : Ahí tengo varios. Con el que me inicié en política que fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra; con el que he continuado en política que ha sido Guillermo Fernández Vara; y con una mujer, que por mucho que a la gente le sorprenda y especialmente a mis compañeros, creo que ha sido una gran presidenta de una institución en este país que es Ana Pastor.

Un libro : ‘El cuento de la criada’, me lo leí hace mucho tiempo y cuando lo he visto en la gran pantalla, creo que no era consciente de lo que estaba leyendo. Y lo que menos quizá me ha gustado es el éxito que ha tenido, porque creo que simboliza cuestiones que me ponen los pelos de punta.

Blanca Martín Delgado lleva cuatro años siendo la máxima responsable del Poder Legislaturo en Extremadura, al ocupar la Presidencia de la Asamblea Extremeña. En una conversación con Regiondigital.com, hace balance del trabajo desarrollado en una Cámara donde sin mayorías el debate, la negociación y consenso ha sido de obligado cumplimiento y equilibrio.

Nació en Plasencia, en 1976, estudió en el Instituto Gabriel y Galán. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.

Afiliada al PSOE desde los 21 años, con 24 años ya era miembro del Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en la provincia de Cáceres y, vicesecretaria general del Comité Local en Plasencia. Fue elegida diputada por la provincia de Cáceres en la Asamblea de Extremadura en las elecciones autonómicas de 2003, cargo que ocupa hasta 2007.

En 2004, disputó la secretaría general del PSOE de Plasencia a la entonces alcaldesa Elia María Blanco Barbero, obteniendo 61 votos frente a 152.

Tras las elecciones autonómicas de 2007, trabajó como asesora del Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, siendo jefa de su gabinete en 2011.

En las elecciones autonómicas de 2015, ocupó el cuarto puesto? de la lista del PSOE por la provincia de Cáceres, siendo elegida diputada y propuesta como Presidenta de la Asamblea de Extremadura, ?cargo en el que toma posesión el 23 de junio de 2015.

Mujer y política, política y mujer… ¿qué representan estos conceptos? y ¿cómo casan para Blanca Martín?

Pues.... yo creo que, con la incorporación de la mujer, –iba a decir masiva, tampoco es que haya sido masiva, pero bueno numerosa, mejor decirlo así-, en esta legislatura, pienso que han cambiado muchas cosas y que se ha notado en el día a día del propio discurso político.

Pienso que las mujeres estamos muy acostumbradas a aprovechar nuestro tiempo al máximo, a no enredar tanto como enredan ellos y a que los debates políticos sean bastante -dentro del debate- mucho más sosegado en cuanto a las formas.

¿Crees que la política supone algún sacrificio para la mujer o no?

Sí, mucho, sobre todo, porque todavía está muy estructurada en modo masculino.

Entonces cuando tú llegas, por ejemplo, a una comida de trabajo, están muy articuladas en comida, sobremesa y ya porque no se fuma en los restaurantes… pero a esa estructura me refiero. Y nosotras somos mucho más prácticas, comemos mucho más rápido, para intentar agilizar el resto de la jornada laboral.

Hace un año se ha cumplido el 35 aniversario de la Asamblea de Extremadura, ¿qué ha supuesto para ti ser la presidenta de una Cámara autonómica con 31 diputadas, partiendo de la base de que, en la primera legislatura, sólo había 2 mujeres diputadas?

Yo creo que es el propio reflejo de la sociedad extremeña. En este caso, somos más mujeres que hombres en la sociedad, creo que rondamos el 51-49 por ciento y creo que se ha avanzado en eso.

A lo mejor la discriminación positiva dentro de las listas electorales y la propia Ley de Igualdad ha hecho que al principio podíamos ser meros números y ahora ya tenemos nuestras cotas.

De hecho, por ejemplo, es un dato que yo empiezo a ver ahora, antes cuando había renovación de listas siempre se nos renovaba directamente a nosotras, ahora ya no.

El hecho de ser diputada, no quiere decir que te vayas a ir en cuatro años, sino que hay una permanencia y eso además se nota también a la hora de trabajar en el día a día en esta ‘casa’.

De 2003 a 2007 fuiste diputada, luego ocupaste otras responsabilidades y saliste del Parlamento; y en 2015 fuiste la número cuatro en las listas del PSOE por la provincia de Cáceres… ¿Cómo afrontaste la decisión de volver a la primera línea de la política extremeña?

Más que, en la primera línea de la política, a mí me gustó mucho la experiencia que tuve del 2003 al 2007, yo disfruté mucho con el debate político y el Parlamento, porque a mí me gusta mucho el Parlamento.

Entonces, cuando me fui en el 2007 pues, no sientes frustración, pero sí sientes un poquito de decepción, ¿no? Tampoco con esto quiero decir que no supiese yo que me iba a ir por cuestiones internas en el partido, no fue ninguna sorpresa para mí.

Pero, es verdad que volver a esta ‘casa’, más que a la primera línea política -porque yo cuando iba en las listas no pensaba más que en ser diputada-, fue una de las mayores ilusiones de mi vida, volver a integrar una lista como parlamentaria, porque ¡me encanta el Parlamento… me encanta, es algo que me encanta, no puedo afrontarlo de otra manera.

Vuelves y lo haces, “por la puerta grande”, porque eres nombrada Presidenta de la Asamblea y te responsabilizas del poder legislativo en Extremadura.. ¿cómo afrontas ese reto?

Me cogió de sorpresa, eso sí, porque yo estaba ilusionada con volver y con volver al debate, ¿no?... o sea ahí a la tribuna y cuando me llamaron Guillermo, Miguel Ángel Morales y Rafael de Lemus para decirme: ‘primero te vamos a ofrecer ser presidenta de la Asamblea’… me quedé un poco así, y dije ¡ay Dios, voy a estar callada cuatro años!

Les pedí tiempo para pensármelo, porque la responsabilidad era mucha. Yo sí conocía la ‘casa’, pero no tanto, y bueno, luego ha sido la verdad que una experiencia dura, pero agradable.

Haciendo balance, ¿cuál ha sido tu mayor logro y qué es lo que se te ha quedado en el tintero como presidenta de la Cámara?

Yo creo que el mayor logro ha sido que tanta gente haya pasado por la Asamblea de Extremadura… tantas asociaciones, tanta gente del mundo de la cultura…

No sé, ha sido yo creo que una ‘casa muy abierta’ a todo tipo de actos. De hecho, ha habido momentos en que me agobiaba porque decía ‘parecemos una casa de cultura’, porque teníamos tal número de peticiones…

Entonces, para mí, eso ha sido algo, de verdad, que me voy con esa satisfacción. Igual que otra de las cosas que más me han gustado fue un debate escolar que hicimos aquí, donde los chicos y las chicas del Instituto Rodríguez Moñino de Badajoz, nos representaron el Senado. Ver la ilusión de esa generación por la política y por los temas que nos afectan a los ciudadanos, eso también ha sido algo muy grande.

Por otro lado, lo que me dejo en el tintero es la reforma del Reglamento, porque yo quería cambiar las cosas. Quería darle más dinamismo a la ‘casa’, quería revolucionarla un poco y al final no ha sido posible. Pero bueno, ahí está el trabajo hecho, por si alguien quiere retomarlo.

El ser la segunda mujer presidenta de la Asamblea de Extremadura refleja el avance de la mujer en la política pero.... ¿qué crees que queda todavía por ‘romper’ o por hacer?

Pienso que hay todavía muchas cosas por hacer. Es verdad que somos mucho más visibles, que tenemos cargos de responsabilidad, pero todavía hay ciertos comportamientos que creo que nos tenemos que dejar de callar y creo que todavía nos callamos.

Y lo decía el 7 de marzo y lo voy a seguir diciendo: por educación o por vergüenza, a veces, te callas, y creo que eso hay que romperlo. Somos iguales, yo me considero igual que cualquier otro compañero y no nos tenemos que callar hacia ciertas actitudes, no solo dentro de lo que es la política, sino también fuera, protocolariamente, te encuentras cada cosa que dices: ‘bueno en fin’…

Yo al principio me callaba, porque era un mundo que desconocía, el mundo del protocolo, entonces bueno pues me retraía y no decía nada. Pero ahora ya no me callo y digo no: yo soy igual que estos señores que vienen aquí o incluso más que estos señores que vienen aquí, por lo tanto, mi sitio es mi sitio.

Pero, eso lo he ido también viendo por las conversaciones que hemos tenido entre nosotras, me da igual del grupo político, ¿eh? Pero cuando nos ponemos a hablar unas y otras, es cuando nos damos cuenta de ‘¿por qué me habré callado?... pero es que ésta también se calló’… Entonces, vamos a dejar de callarnos.

Has trabajado tanto en pro de la igualdad y en pro de que la mujer no tenga que callarse, que has llevado la voz femenina, la voz de la igualdad, a organismos europeos en los que está representada la Cámara extremeña… ¿Qué ha supuesto para ti poder llegar a esos ámbitos que, a lo mejor, en otras circunstancias. no hubieras podido?

Pues, sobre todo, me he sentido orgullosa del país en el que vivo, porque me he dado cuenta de que cuando me siento con representantes legislativos de otros países europeos a los cuales nosotros tenemos ahí puestos como puntos de referencia, o sea, lo de la igualdad es algo que directamente pasan, no les interesa… te ven como mujer.

Yo ha habido algunas reuniones en las cuales lo he pasado mal y ahí fue donde aprendí a no callarme y a decir, ‘bueno ya está bien’. Y entonces digo España, que nos incorporamos a la democracia mucho más tarde, que tal… lo que hemos avanzado en referencia con superpotencias europeas que son machistas de arriba a abajo y de un lado al otro.

El hecho de haber podido participar en esos foros, donde hemos trabajado mucho, y creo que hemos trabajado más que nunca porque éramos muchas las mujeres presidentas, especialmente las españolas… creo que le hemos dado un aire nuevo a esa asociación de poderes legislativos de Europa que se llama CALRE. Creo que ha sido espectacular.

Volviendo a España y, a lo casi ya inmediato.... ¿qué espera Blanca Martín de dos fechas claves el 28-A y el 26-M?

Que este país no retroceda el 28 de abril. No voy a entrar en más porque no es mi papel, mis preferencias personales como partido político no hace falta que las diga, porque todo el mundo se lo imagina.

Pero, sobre todo, que este país no retroceda, porque le costó mucho la democracia, les costó mucho sacrificio a los españoles llegar a un texto constitucional como el que tenemos.

Ha sido la etapa más pacífica de toda la historia de este país y espero que no se retroceda ni un milímetro de valores democráticos.

¿Y del 26-M? Pues.... que Extremadura tampoco retroceda, que siga avanzando y que los extremeños y las extremeñas sigamos consiguiendo todo aquello por lo cual se nos ha privado durante mucho tiempo.

Creo que esta legislatura sí ha sido una legislatura de avances y creo que tenemos mucho más que avanzar todavía.

Pensando en el 27 de mayo: Blanca Martín va en las listas del PSOE de nuevo....por tanto, si se dieran las circunstancias..... ¿volverías a ponerte al frente de la Asamblea de Extremadura?

No lo sé, es que no lo sé, porque primero no sé lo que va a pasar, y cuando llegue el momento si hubiera esa opción y me lo vuelven a ofrecer, pues me lo volveré a pensar. Yo no he estado nunca acomodada a ninguna silla, soy muy de transiciones y de hacer cosas distintas.

Pero bueno, para mí ya es un orgullo estos cuatro años que he estado aquí, haber dejado una impronta, como creo que han hecho todos mis antecesores. Y, bueno, lo que pase a partir del 27 de mayo, pues ya veremos.