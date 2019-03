De Miguel rechaza una consejería contra la despoblación y reclama políticas "valientes"

Ep

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha rechazado la propuesta del PP de crear en la Administración regional una consejería específica contra la despoblación, al considerar que el reto demográfico no necesita nuevos organismos y más cargos públicos, sino que se diseñen políticas que sean "valientes" y que sean transversales para fijar la población al medio rural.



De Miguel ha realizado estas declaraciones antes de participar en Madrid en la manifestación 'Revuelta de la España Vaciada' convocada por un centenar de plataformas ciudadanas, donde ha subrayado que el "diagnóstico ya está hecho" con respecto a la despoblación, y que ahora "lo que se necesitan son políticas efectivas".



En este sentido, ha señalado que "no se necesitan más organismos con cargos públicos, sino políticas que redunden en el beneficio de los pueblos, garanticen los servicios públicos, generen empleo de calidad" para que se deje de hablar de despoblación y se comience a tratar sobre las "políticas para la repoblación".



Así, y preguntada expresamente por la propuesta del candidato del PP, José Antonio Monago, sobre la creación de una consejería específica sobre la materia, ha respondido que "por supuesto que no" la considera necesaria, porque la despoblación es "un problema estructural que necesita políticas transversales, y no se necesitan más organismos con cargos públicos, con altos comisionados y con altos cargos".



"Lo que necesitamos es valentía, políticas de verdad y que a los gobernantes no les tiemblen las piernas cuando le tengan que decir a los bancos que vamos a retirar los fondos de la Junta de Extremadura si cierran oficinas en el mundo rural", ha añadido la candidata de la formación morada.



Irene de Miguel ha apuntado que en Extremadura hay "muchos municipios" en los que es necesario "atraer a gente, a familias que quieran vivir en el medio rural", y al respecto a asegurado que "Extremadura lo necesita como la que más".



Y, en esta línea, ha argumentado que "ningún proyecto de país" puede ser "justo y democrático" sin tener a Extremadura como "objetivo principal", porque en su opinión es la comunidad que "más lo necesita".