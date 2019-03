Monago reitera que es vital ser consciente de que la despoblación es el principal reto

El presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado su compromiso con la despoblación, y en este sentido ha señalado que si no se es consciente de que es el "principal problema" de la comunidad autónoma, Extremadura "no tendrá solución".

De esta forma, lo ha señalado, en la presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Santa Amalia, José Manuel Villarino, en la que ha reiterado su compromiso de crear una Consejería de Ganadería y de Agricultura para "acompañar los esfuerzos del campo".



Para Monago, se trata de un departamento "esencial" para afrontar los retos que se presentan por delante, como la negociación de la PAC, de la que depende la renta agraria.

Concretamente, ha matizado que, "cuando están moviendo ficha en toda Europa, Extremadura no puede estar con la consejera del trenecito que solo se dedica a las cosas de comer a tiempo parcial", recalcando que "hay quien volverá a ir al notario a prometer el cielo sin esfuerzo, yo prefiero las cosas más simples", ha insistido el líder regional del PP.

Sobre la importancia de conocer el valor del voto y para qué se utilizará en unos posibles pactos postelectorales. En este sentido, ha reclamado a Ciudadanos Extremadura que se defina, como lo ha hecho Albert Rivera en Madrid, indica el PP en una nota de prensa.



Además, ha matizado que "nosotros no vamos a darle el apoyo al PSOE, que después de 34 años gobernando nos ha traído a esta situación, pero me gustaría saber qué van a hacer los demás"..

Candidato

Durante su intervención, Monago ha destacado la faceta emprendedora del candidato de los 'populares' a la Alcaldía de Santa Amalia, José Manuel Villarino, de quien ha dicho que "viene con la tarea hecha" y sabe lo que tiene que hacer para generar riqueza para los vecinos de su municipio.



En el acto de presentación del candidato, Monago ha comentado que cuando habla con los extremeños "nadie" le dice que quiere "una pistola", mencionando que, "a los extremeños, les preocupan las cosas del comer, igual que me preocupan a mí y que le preocupan a Villarino" y, el candidato del PP en Santa Amalia "se va a ocupar de las cosas de comer" de sus vecinos.



"Villarino se presenta por egoísmo, no lo hace gratuitamente, no lo hace ni siquiera por un sueldo, lo hace por su hija, y eso es lo que le mueve, el dejarle una mejor Santa Amalia a su hija y a todos los vecinos", ha agregado Monago.



En esta línea, ha dicho que Villarino va a acompañar el esfuerzo de los ciudadanos de Santa Amalia, del mismo modo que él acompañará, desde la Presidencia de la Junta, el esfuerzo que hacen los sectores productivos extremeños en favor del crecimiento y del empleo.



Por su parte, Villarino ha señalado que afronta esta responsabilidad con "mucha ilusión" y ha agradecido las muestras de apoyo de los vecinos, que ha sido lo que finalmente le ha animado a dar el paso.

"Yo me he dejado llevar por vuestro apoyo y si este proyecto sale adelante, será gracias a todos vosotros", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "no podía coger el camino fácil" y que se presenta "porque no podía defraudar" ni a sus vecinos ni al PP.