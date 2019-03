Monago: Con Pedro Sánchez está "en peligro" el principio de la unidad de España

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha advertido de que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, está "respaldando" la idea de que si una mayoría de los catalanes quieren referéndum "tendrán que votar", lo que a su juicio deja "claro" que si Pedro Sánchez "se queda" en la Moncloa "lo que está en peligro es el principio de la unidad de España que está en la Constitución Española".



En este sentido, y tras pedir por ese motivo la "confianza" de los ciudadanos en el PP de cara a las próximas elecciones, Monago ha recordado que en los "momentos difíciles" su partido "siempre ha conseguido sacar a España de la profundidad de la crisis", y ha incidido en que además "está dispuesto a hacerlo las veces que hagan falta".



Además, Monago ha apuntado que con veinte asesinados por la banda terrorista ETA "no se le puede llamar derechita cobarde" al PP, como según incide están haciendo "algunos".



De igual modo, ha señalado que en Extremadura hay "poco más de un millón de personas y no sobra nadie" para "atajar los problemas", y para ello ha señalado que es "clave", en primer lugar, que la gente "confíe" a nivel nacional en un presidente como Pablo Casado, ya que está "en juego la unidad de España y la integridad territorial" ante el "avance del secesionismo". Así, ha asegurado que si hay una fuerza política que puede frenarlos, ésa es el PP y "no" el PSOE.

Para Monago, el PP de Santa Marta ha "demostrado" que tiene "sentido de la responsabilidad", algo que "le falta" al PSOE, ha indicado, señala en nota de prensa el PP regional.



Asimismo, ha destacado que el PP conoce de primera "mano" la región porque "cada día de esta legislatura" los 'populares' han estado en "todos" los pueblos, con los colectivos, las asociaciones, las cooperativas, "impregnándonos de nuestra tierra". En este sentido, se ha referido a que el PP va a dar "lo mejor de cada uno de los suyos" para ponerlo a disposición de la sociedad extremeña. "Ser útiles, esa es la razón de ser", ha aseverado.



Por su parte, el candidato a la alcaldía de Santa Marta de los Barros, Jesús Amador ha asegurado que se presenta porque "tiene el mejor equipo para hacer un mejor pueblo" y porque también tiene "todas las ganas y la ilusión" en el proyecto político de los 'populares' de dicha localidad.



Finalmente, Amador ha aseverado que quiere "eliminar" el clientelismo "que siembran los socialistas por donde quiera que pasan".