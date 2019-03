García Seco: Hemos iniciado una transición ecológica que no puede detenerse ni retrasarse

La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha participado esta mañana en la clausura de los actos organizados por la AEMET en Badajoz con motivo del Día Meteorológico Mundial.

En su intervención, García Seco ha señalado que “Hemos iniciado un proceso de transición ecológica hacia un desarrollo sostenible y una transformación energética que, ni puede detenerse, ni retrasarse”.

La delegada aludió a los compromisos energéticos de España, fijados en alcanzar el 70% de la energía producida en 2030 con energías renovables y llegar al 100% en el año 2050.

Para García Seco “algo está cambiando, probablemente debamos acelerar esta transformación, pero estamos cambiando. Hoy en Extremadura estamos hablando de las nuevas plantas de energías renovables, en España se ha iniciado el proceso de reducción de la dependencia de las energías fósiles”.

En este sentido, la delegada ha recordado que la semana pasada se puso la primera piedra de la que será la mayor planta fotovoltaica de toda Europa, “Extremadura está siendo punta de lanza en el desarrollo de las energías renovables y esto también va a traer oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, especialmente para nuestros universitarios que tienen que adaptarse a este nuevo panorama y aprovechar la ocasión”.

Negar la evidencia

García Seco comenzó su intervención recordando la figura de Galileo Galilei, que fue obligado a retractarse de sus teorías sobre el sistema solar, pese a tener razón.

La delegada aseguró que “No podemos mirar para otro lado. En estos momentos, no hacer nada, no es una opción; nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de la tierra. No podemos hacer lo mismo que hicieron con Galileo; negar la evidencia científica y apoyarse en falsedades para defender esa postura, (lo que ahora llamamos fake news), no son otra cosa que los instrumentos de la inquisición contemporánea. Y eso, no lo podemos consentir, no nos lo podemos permitir”.

El papel de los jóvenes

La delegada ha recordado también la gran movilización de los jóvenes que han pedido al conjunto de la sociedad y a los gobernantes que “escuchen a la gente joven y movimientos sociales que demandan un nuevo modelo energético y económico”.

García Seco ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la transición ecológica que se ha iniciado en España, y ha recordado que “el aumento de las temperaturas está alterando seriamente el clima global y en nuestro entorno más próximo.

En Extremadura, las olas de calor, cada vez más tempranas y más frecuentes son un factor importante en la proliferación de los incendios forestales, en la extensión de los periodos de sequía. La vida cotidiana en nuestra tierra será, si no hacemos nada, cada vez más hostil y difícil”.

Destacada labor de la AEMET

Por último, la delegada ha destacado la labor de la AEMET que nos permite disponer de una información muy valiosa para sectores económicos muy importantes de la región y para hacer frente a los fenómenos meteorológicos adversos, gracias a sus trabajadores, a la amplia red de estaciones meteorológicas (52 automáticas) y a los 186 colaboradores voluntarios que llevan realizando esta labor desde 1904.

En el acto, la AEMET reconoció la labor de dos de estos colaboradores, Juan Luis Álvarez Gallego, encargado desde hace 30 años de una de las 52 estaciones automáticas que tiene la AEMET en Extremadura y Juan Tierno, que es también observador fenológico desde una de las 8 estaciones fenológicas que tiene la AEMET en Extremadura y que se encargan del estudio de los ciclos biológicos y que tienen relación con el clima y con el curso anual del tiempo atmosférico en un determinado lugar.