Nace la Asociación Justicia para la Guardia Civil para luchar por la equiparación salarial

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) luchará por la equiparación salarial "real" de los guardia civiles y los policías en España y por problemáticas que afectan al Instituto Armado, como es el caso en la Comunidad Autónoma de Extremadura de los tiempos de reacción.



Así lo han explicado el secretario general de Jucil a nivel nacional, Cristian Eric Marco, y el secretario provincial en Badajoz, Claudio Jesús Rangel, en la presentación este lunes de este colectivo en la Comandancia de Badajoz, que se presentará también en la tarde de este lunes en Cáceres.



Un nuevo colectivo que en estos momentos cuenta con cerca de 300 afiliados en la región, de un total de 7.500 en toda España.



En esta comparecencia en la que también ha estado presente el secretario de Jucil en Cáceres, Francisco García, Cristian Eric ha explicado que se trata de una asociación de reciente creación a raíz del 'Movimiento Jusapol', sobre lo cual ha recordado que el pasado año hubo un acuerdo, a su juicio de "falsa equiparación", entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones representativas de la Guardia Civil con el anterior Gobierno del PP en el que "dejaron fuera" a más de 13.481 compañeros de segunda actividad y reserva.



También "dejaron fuera" un total de "cinco brechas salariales", como son asistencia a juicios, pagas y servicios extraordinarios, complementos y jubilaciones, ante lo cual ha indicado que Jusapol decidió crear dos herramientas de trabajo, una de las cuales es la Asociación Jucil para poder estar en las mesas de ambos consejos, tanto el de la Policía como el de la Guardia Civil, y "poder luchar por una equiparación salarial real desde esas mesas".



Ha aseverado que Jucil nació en agosto del pasado año y que apenas llevan 10 meses, pero ya son la segunda asociación a nivel nacional y la primera en muchas de las provincias, como Málaga, Asturias o Zaragoza, así como que además de luchar por la equiparación salarial "real" también lo harán por "toda la problemática que tienen los guardias civiles".



PROBLEMÁTICA DE LA GUARDIA CIVIL



De esta manera, Eric se ha referido a la reestructuración de puestos de trabajo o a la derogación del Código Penal Militar en funciones policiales dado que "no puede ser" que los agentes salgan a la calle y sean "insultados, agredidos, y no pase absolutamente nada", pero que "sin embargo" si tienen un conflicto con un mando o "cualquier" cosa dentro de sus funciones pueden "acabar en la cárcel".



También ha añadido otros asuntos, como la exigencia de medios materiales y personales al estar España en alerta 4 antiterrorista durante más de cuatro años y todavía muchos compañeros no tienen chalecos antibalas individuales y que, de comprárselo y ponérselo, están "expuestos a sanciones".



Además, están llevando a cabo diferentes acciones como ser la acusación popular de los compañeros asesinados en Granada o en Don Benito y, recientemente, una denuncia al grupo OVNI por una canción "muy ofensiva" para los guardia civiles, acerca de la cual ha dicho que, tras un acto de conciliación, han "conseguido" que "se retire de todo el mercado" al haber entendido la discográfica que "tenía que hacerlo así".



Asimismo y en relación al citado acuerdo de "falsa" equiparación salarial, ha anunciado que el próximo 6 de abril volverán a las calles con una protesta en Madrid en la que reivindicarán "una vez más la equiparación salarial real" con la presencia de guardia civiles y policías nacionales para decir que los compañeros de segunda actividad y reserva "tienen que estar dentro de esa equiparación" y que las brechas salariales que llevan "más de 30 años sufriendo tienen que estar dentro de ese acuerdo".



"Y lo más importante, ese acuerdo de falsa equiparación no nos va a llevar a la equiparación salarial real, sino que lo que nos va a llevar a la equiparación salarial real son esas 550.000 firmas que todos nosotros, junto con nuestras familias, recogimos y llevamos a una Iniciativa Legislativa Popular al Congreso de los diputados", ha apuntillado, para añadir que han presentado una serie de enmiendas para que dichas brechas salariales "se terminen" y "por fin" consigan que todos los guardia civiles, policías nacionales y policías de España cobren y se jubilen "con lo mismo".



REIVINDICACIONES REGIONALES



En relación a las reivindicaciones regionales de Jucil, Claudio Jesús Rangel ha concretado que la reivindicación que tienen en Badajoz y en la que están trabajando es una cuestión de demarcación al ser una provincia "muy extensa", por lo que los tiempos de reacción de las patrullas "es un hándicap en contra" del Instituto Armado en relación al cual ha abogado por algún tipo de unidad que haga que esa reacción sea "más efectiva".



Rangel ha añadido otros problemas como los relatados por Eric como los chalecos antibalas individuales, las fundas antihurtos para "no tener" que comprarlas los propios guardia civiles y "sobre todo" la derogación del Código Penal Militar en funciones policiales, en relación al cual ha hecho hincapié en que "no cabe que una simple discusión pueda acabar incluso con un compañero seis meses de cárcel".



Finalmente y sobre la equiparación salarial, ha abundado en que tanto desde Badajoz como desde Cáceres han previsto una serie de autobuses para acudir a la manifestación del 6 de abril en Madrid para reivindicar que "hay que dar ese golpe en la mesa y decir que no se está cumpliendo esa equiparación".