PP: Vara es el que debería pedir "perdón" por su "beneplácito" al "cierre" de Almaraz

La portavoz del PP extremeño, Gema Cortés, ha considerado que si alguien debería pedir "perdón" por la postura relacionada con el futuro de la Central de Almaraz es el socialista Guillermo Fernández Vara, por el "beneplácito" de éste al "cierre" de dicha instalación como consecuencia de un "capricho ideológico".



Así, tras reiterar que si Vara y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúan en el poder "Almaraz se cierra" y con él "se quedan sin trabajo" 4.000 familias de la comarca de Campo Arañuelo, ha entendido que sobre el futuro de esta planta hay que ser "muy sensato" y apostar por una "alternativa" a dicha instalación antes de su cierre, tal y como según ha recordado viene demandando el PP.



En esta línea, ha añadido Cortés que si el PP gobierna Extremadura tras las próximas elecciones autonómicas hará "todo" lo que, según ha dicho, "no" se les ha permitido "hacer ahora como oposición" en materias como la Central Nuclear de Almaraz.



De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes en Mérida la 'popular' en alusión a que el presidente de la Junta ha exigido recientemente a quienes "llevan meses asustando y engañando" sobre el cierre "inmediato" de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que pidan "perdón" tras alcanzarse un acuerdo de renovación del permiso de explotación por parte de las compañías propietarias de la planta hasta 2028.



También, la portavoz del PP ha criticado el "anuncio-trampa" y la "medida placebo" que a su juicio supone el anuncio de solicitud de "prorroguita" por parte de las empresas eléctricas propietarias de la Central de Almaraz, toda vez que sobre el mismo "hay que leer la letra pequeña" y que tener en cuenta, en todo caso, que la concesión de dicha petición "es una decisión" que corresponde al Gobierno central, lo que lleva a pensar que si continúa el PSOE en el poder --añade-- "Almaraz se cierra".



Gema Cortés ha advertido al respecto de que "el problema" de un cierre de dicha central sin alternativa es que "no hay futuro" en la actualidad para la provincia de Cáceres, como consecuencia de que Guillermo Fernández Vara "está vendiendo al mejor postor para él".



En este sentido, ha incidido en que un cierre de la Central de Almaraz "sin alternativa" supone "la muerte" de la provincia de Cáceres, teniendo en cuenta que a juicio de su partido Fernández Vara "ha mentido" en cuanto a dicha instalación.



"No tiene plan alternativo para la comarca de Campo Arañuelo", ha dicho de Vara, a quien ha pedido igualmente que explique "a qué intereses se está plegando" en este asunto y por qué "no" ha aceptado en su momento el plan alternativo para la comarca dotado con 90 millones que el PP ha venido planteando sobre dicha instalación nuclear en los últimos años.



CAMBIAR LA SITUACIÓN



Por otra parte, Gema Cortés ha transmitido en nombre del PP extremeño las "gracias" a los ciudadanos por el "cariño" e "ilusión" mostrados al presidente nacional de dicho partido, Pablo Casado, durante su visita de este pasado fin de semana a diferentes puntos de la comunidad.



Al respecto, ha considerado que dicho "cariño" e "ilusión" suponen a juicio de su partido "el pulso de que verdaderamente Extremadura y España necesitan un cambio", y ha incidido en que el PP de cara a las próximas elecciones "no" va a "fallar" a los ciudadanos.



En esta línea, ha recalcado que el PP afronta con "enorme ilusión y compromiso" las citas electorales para "cambiar" la "triste" situación de Extremadura y los "oscuros derroteros" por los que transita, ha dicho, España.



De igual modo, sobre la visita este fin de semana a Extremadura de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la portavoz del PP regional ha recordado que la misma está "reprobada" por Las Cortes, y ha considerado que al mismo tiempo aquélla "está claramente inhabilitada para ejercer como tal (como ministra)".



Finalmente, preguntada por los medios por el nombramiento de Magdalena Nevado, la hermana de la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, como candidata de VOX al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres en las próximas elecciones generales, Gema Cortés ha recordado que "la política es voluntaria, no es algo que se lleve en los genes".



"Nosotros no le preguntamos a la familia de Fernández Vara a quién vota, aunque nos lo podemos imaginar", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "poco más" puede decir el PP sobre un nombramiento en otro partido, "porque gracias a Dios es una democracia y la política es voluntaria, no es algo que se lleve en los genes, y por tanto cada uno puede hacer lo que quiera".