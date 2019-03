Vara: "Banderas de la justicia social e igualdad" dan "sentido" a las "banderas mástiles"

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que "las banderas de la justicia social, la igualdad, la equidad" son las que "dan sentido" a las "banderas de los mástiles".



Al respecto, ha señalado que no hay "nadie" que honre más la bandera de España que él, pero "hay que hablar menos de banderas" y hay que preocuparse más por los "problemas reales de la gente", porque la bandera española sin el sistema nacional de salud, sin la escuela pública, sin el sistema nacional de pensiones o su caja única "no vale de nada".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en la jornada de convivencia que los socialistas extremeños han celebrado en Esparragalejo, y que ha servido para presentar a Francisco José Pajuelo como candidato socialista a la alcaldía, y al que también han asistido la secretaria de Organización del PSOE de la Provincia de Badajoz, Estrella Gordillo, y alcaldes de la comarca.



En su intervención, Fernández Vara ha destacado que los españoles han visto que en ocho meses hay "muchas diferencias" entre la derecha y la izquierda, y al respecto ha dicho que ahora los Consejos de Ministros son "espacios para trabajar por la gente".



Así, ha añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha ocupado de los "problemas reales" en referencia a las subidas de un 3 por ciento de las pensiones mínimas y la del salario mínimo interprofesional, el subsidio para mayores de 52 años, el apoyo a la dependencia, y la "recuperación del prestigio de España en el mundo y en Europa".



Ante más 350 personas que se han dado cita en la Casa del Pueblo del PSOE de Esparragalejo, Fernández Vara ha dicho que en Extremadura, los socialistas "han hecho las cosas" a pesar de encontrarse "una ruina económica y social" que han permitido haber "reconducido la situación", y además "sin tocar los derechos de la gente".



Al respecto, ha aseverado que "nunca" entenderá por qué el gobierno de José Antonio Monago "se cebó tanto con los más humildes". "¿Qué le habían hecho los mayores, los estudiantes, los que menos recursos tienen? Todo se resume en que la derecha no cree en la igualdad".