Junto a Casado, en Mérida,Monago anuncia que creará una consejería contra la despoblación

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que creará una consejería para luchar contra la despoblación si es presidente tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

Según Monago, "si ese es el problema, hay que atajarlo", recalcando que esta consejería sería la primera que habría en España para tratar de forma expresa el fenómeno de la despoblación.

Asimismo, ha afirmado que hay que impregnar cada una de las actuaciones en Extremadura para que "los jóvenes se queden", para "que venga más gente a nuestra tierra".

En este sentido, el líder 'popular' ha criticado que sea noticia que 20.000 personas se hayan ido esta legislatura, con Vara de presiente, y este sigue de brazos cruzados mientras miles de jóvenes se van, asegurando que "se quedan los pájaros y se van las personas, y no me resigno a que sea así".

El presidente del PP de Extremadura ha rechazado que el futuro de los extremeños sea que "nos anillen y nos hagan fotos", porque si nada cambia "vamos a quedar cuatro".

Asimismo, ha destacado que en la región sobran recursos y hay talento para que la gente que quiere hacer cosas las pueda hacer, pero para ello hay que ayudarles y, el PP está decidido a ayudar a esa gente, respaldando el emprendimiento, la innovación, apoyando al que tiene una idea, pero no "freírlo a papeles".

Para Monago, "un pueblo no puede alcanzar su futuro si pierde población", añadiendo que Vara no se entera de qué está pasando, y "sólo hay que verle para darse cuenta de que no tiene energía".

Según el líder del PP; "ni me rindo ni me resigno", garantizando que luchará para revertir una situación que se refleja en que ya hay proyecciones que apuntan que habrá 70.000 extremeños menos en 2030.

Según Monago, no puede ser que, perdiendo población, una persona quiera arreglar una casa en un pueblo y se lo acabe impidiendo la burocracia, o que se hagan proyectos que terminan en los tribunales porque se han hecho normas que protegen no protegen a las personas. "soy respetuoso con los pájaros, pero soy más respetuoso con las personas" y. hay que decir las cosas sin complejos porque si no, "no le estaremos haciendo un favor a nuestra tierra".

PILARES SÓLIDOS DEL PP

El líder del PP ha señalado que hay que sentirse orgullosos del Partido Popular y de sus 40 años de historia, y ha afirmado que el PP es "un edificio" construido al servicio de España y de sus ciudades y pueblos.

Para Monago que el partido se mantenga en pie, como el acueducto milenario de Los Milagros, es debido a unos cimientos "muy sólidos", y la clave de esos cimientos son unos "valores que compartimos en todas las comunidades autónomas".

Así, ha reiterado que "los pilares son las personas, sois vosotros", afirmando que a los extremeños "nos duele" lo que está pasando en España, "nos duele Cataluña" pues, es nuestra también porque decenas de miles de extremeños hicieron posible el desarrollo de esa comunidad autónoma y, por lo tanto, no le pertenece al nacionalismo, sino a todo los españoles y "muy especialmente al pueblo extremeño, nos pertenece también a nosotros".