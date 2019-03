Monago pide a los extremeños que "no bajen la guardia" respecto a Central de Almaraz

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este viernes a los extremeños que "no bajen la guardia" respecto a la situación de la Central Nuclear de Almaraz, ya que hay mucha "gente interesada" en el cierre de la planta.



Así pues, el dirigente 'popular' ha afirmado que "hay que leer la letra pequeña" de las informaciones que están apareciendo, ya que los extremeños han sido "engañados" muchas veces, por lo que ha considerado que hay que ser "muy cautos".



A su vez, el presidente de los 'populares' extremeños también ha indicado que el presidente de la Junta es el "primer interesado" en el cierre de Almaraz y ha afirmado que, junto a él, hay un grupo de empresarios que "están firmando contratos de terrenos para poner en marcha 1.000 megavatios".



En esta línea, Monago ha destacado que hay un "fuerte movimiento" para poner renovables en la zona, y ha recordado que el PSOE votó en contra a la proposición de ley en el Congreso para impedir el cierre de las nucleares unilateralmente, según ha informado el PP de Extremadura en una nota de prensa.



"Nos podemos encontrar sorpresas en torno al futuro de Almaraz pese a que Fernández Vara esté asegurando que no hay de qué preocuparse", ha añadido.



Al mismo tiempo, Monago ha subrayado que Vara está en el yacimiento que suponen las renovables, pero en Extremadura "hay miles de puestos de trabajo gracias a la actividad de la central y, a día de hoy, no tienen ninguna otra alternativa" porque no se puede sustituir con las renovables".



José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita a la V Feria Internacional del Toro de Coria, en donde ha aseverado que el taurino es un sector que genera "mucho empleo, clave en la región que actualmente tiene el paro más alto de España".



Igualmente, el líder del PP extremeño ha reconocido que se alegra de que "ahora algunos descubran el mundo del toro y la dehesa", aunque ha indicado que muchos extremeños ya lo conocen desde hace tiempo, "también sus valores y su riqueza".



"Algunos vienen ahora porque hay elecciones", ha dicho Monago, que ha recordado que siempre ha defendido al sector "sin ningún complejo". Así, ha garantizado que el PP extremeño va a seguir respaldando al sector del toro por el mantenimiento de la dehesa y de muchos puestos de trabajo.



De este modo, para Monago, es preciso seguir promocionándolo porque "son señas de identidad" de las que la región no puede desproveerse, aunque "algunos lo consideren desde el ámbito urbano", ha sentenciado.