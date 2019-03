El PSOE extremeño tilda la legislatura como la del "diálogo"

Ep.



El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha señalado que la legislatura que concluye ha sido la del "diálogo" después de que su formación, que es la que sustenta con mayoría simple al gobierno de Guillermo Fernández Vara en la Junta, haya conseguido sacar adelante el 65 por ciento de las 40 leyes aprobadas sin votos en contra.



García ha ofrecido este viernes en Mérida un balance de la actividad del grupo parlamentario en el fin de una legislatura que coincide además con su despedida, tras ocho años, como portavoz del PSOE en el parlamento extremeño, ya que encabezará la lista del partido en la provincia de Badajoz para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 28 de abril.



El partido con el que mayor entendimiento ha tenido el Grupo Socialista para sacar adelante estas cuarenta leyes (20 proyectos de ley, 16 propuestas de ley del Grupo Socialista y cuatro convalidaciones de decretos leyes) en los últimos cuatro años ha sido Podemos, ya que 35 de ellas han contado con el apoyo o la abstención de la formación morada, lo que supone un 86 por ciento del total.



Por su parte, Ciudadanos, con una única diputada, cuyo escaño no suma mayoría en ninguna ecuación parlamentaria, se ha abstenido o ha apoyado 33 de las 40 leyes, es decir, el 82,5 por ciento, mientras que el PP no se ha opuesto en 26 normas, el 65 por ciento del conjunto.



Asimismo, García ha resaltado que el gobierno de Vara ha sido capaz, con mayoría simple (el PSOE tiene 30 de los 65 escaños de la Asamblea), de sacar adelante los cuatro proyectos de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la legislatura, y que además dos de ellas, las dos primeras, salieron adelante con la abstención del PP, y las dos últimas con la de Podemos.



Además del apartado legislativo, el Grupo Socialista ha participado en las cuatro comisiones de investigación puestas en marcha en la legislatura en el parlamento extremeño, así como en los tres debates monográficos celebrados, dos de ellos a iniciativa del Ejecutivo regional sobre Economía Verde y Circular y sobre financiación autonómica, a los que se suman los tres debates de Orientación de la Política General de la Comunidad.



Al margen de ello, se han celebrado 97 plenos en los que se han sustanciado 62 comparecencias a petición propia de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta, siete más que las 55 del anterior Ejecutivo presidido por José Antonio Monago.



VARA OCUPA LA "CENTRALIDAD" DE LA POLÍTICA EXTREMEÑA



Con todo ello, el portavoz socialista ha aseverado que el presidente extremeño y secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, ha sido el "artífice" de que el PSOE ocupe la "centralidad de la vida política y parlamentaria" de la comunidad en estos cuatro años.



Asimismo, ha señalado que esta apuesta por el entendimiento ya fue avanzada por el propio Vara al inicio de la legislatura, después de cuatro años de gobierno del PP en la que, ha dicho, no había diálogo en Extremadura ni en lo político ni en lo social.



Un diálogo que se ha visto reflejado, en palabras de García, en leyes que, por un lado, han incidido en recuperar los derechos sociales "recortados" por el gobierno anterior, en referencia al cierre de las urgencias rurales, transporte escolar o el impulso de medidas contra la exclusión social, en la primera parte de la legislatura, y más adelante otras para "hacer más fácil la vida de la gente", entre las que ha citado la modificación de la Ley de Caza este pasado jueves en el último pleno del periodo legislativo.



Pero también para propiciar las condiciones necesarias para la instalación de proyectos empresariales para crear empleo y riqueza, en referencia a la LEGIO, la LOTUS o la más recientemente aprobada Ley para una Administración más Ágil.



Todo ello en una legislatura en la que la continuidad del gobierno regional no ha atravesado por "dificultades en ningún momento" a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría del parlamento, y dejando una comunidad en la que hay "más cohesión social y territorial" y presenta "mejores índices" en cuanto al empleo y la ocupación que hace cuatro años, ha dicho el diputado socialista.



HA FALTADO HACER MÁS EN DEPENDENCIA Y ECONOMÍA



Así las cosas, Valentín García ha concluido su balance calificando "muy positivamente" la legislatura que finaliza, a pesar de reconocer que se ha quedado en el tintero haber impulsado una "acción más decidida" en materia de dependencia, si bien ha señalado una vez más la falta de apoyo por parte del Estado en la materia, ya que la comunidad sustenta con fondos propios el 85 por ciento de su financiación.



En este punto, ha matizado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en los últimos ocho meses han llegado a la comunidad más fondos destinados a la atención de la dependencia.



También le hubiera gustado poder hacer más en materia económica, si bien ha reseñado que al llegar a la Junta el ejecutivo socialista se encontró una hacienda autonómica "casi en quiebra" que, pese a ello, ha logrado recortar 2,5 puntos del déficit no solo sin hacer nuevos recortes, sino ampliando los derechos de los ciudadanos, algo que ha calificado como una "proeza".



Valentín García ha sido preguntado por su despedida del parlamento extremeño, donde ha señalado que estos últimos años han sido "una universidad pública de aprendizaje que en pocos sitios se puede adquirir", con una primera legislatura haciendo oposición a un gobierno "terrible" de Monago, y una segunda con un gobierno en minoría.



Finalmente, y preguntado por la posible irrupción de Vox en el parlamento extremeño en la próxima legislatura tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ha señalado que a los "monstruos no conviene sobredimensionarlos".



En cualquier caso, ha destacado que la representación parlamentaria de los próximos cuatro años será la que decidan los extremeños en las urnas, y en este sentido se ha mostrado seguro de que será Vara y el PSOE quienes mantengan el "hilo conductor" de la próxima legislatura.