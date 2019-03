La Asamblea da luz verde a la modificación de la Ley de Caza extremeña

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Caza y la Ley sobre Tasas y Precios Públicos de Extremadura, que busca la simplificación administrativa e incluye dos licencias de caza, una para caza mayor y otra para caza menor.



Así, por solicitud de licencia de caza mayor se exigirá una tasa de 25 euros por año de validez, mientras que por solicitud de licencia de caza menor será una tasa de 10 euros por cada año de validez.



La aprobación de esta norma, que ha contado con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos y del diputado no adscrito Juan Antonio Morales, se ha producido en el último pleno de la legislatura celebrado este jueves, 21 de marzo.



Cabe destacar que al dictamen se han incorporado un total de 18 enmiendas parciales presentadas por los grupos del PSOE y PP, la mayoría de las 'populares' transaccionadas por el PSOE. Las enmiendas presentadas por Podemos y por el diputado no adscrito han sido rechazadas.



Entre las enmiendas 'populares' transaccionadas por el PSOE se encuentran las que han permitido la existencia de dos licencias de caza, ya que en la propuesta de ley original presentada por el Grupo Socialista se proponía una única licencia.



También se encuentran algunas exenciones a determinados colectivos, así como la referente a que la nueva modalidad de caza al jabalí al salto sea debidamente reglamentada, estableciendo las condiciones sanitarias para los animales abatidos, previa audiencia del Consejo Regional de Caza y de los Colegios de Veterinarios provinciales.



INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS



El diputado del PSOE Eduardo Béjar ha explicado que las dos enmiendas de su grupo van encaminadas a corregir un error en el texto, así como a dar más tiempo a los cazadores de los cotos sociales para que se federen y a homologar las nuevas licencias aprobadas con la reforma de las leyes.



En esta línea, el diputado socialista ha indicado que la propuesta del PSOE pretendía agilizar la administración a la hora de conceder las licencias, así como profesionalizar el sector en consenso con éste.



Además, ha apuntado que las transaccionales presentadas por el PSOE al PP buscan que no calara entre la sociedad la idea de que se subían las tasas "desproporcionadamente", ya que esa no era la intención de los socialistas.



"Vamos a llegar a acuerdos para evitar que, de manera demagógica, salga mañana alguien diciendo que se han subido las tasas para evitar que haya una caza social o una pesca social", ha apuntado.



Por su parte, el diputado del PP Francisco Ramírez ha defendido sus 16 enmiendas, entre las que se encuentra el establecimiento de dos licencias de caza, ya que como ha explicado la licencia única, en su opinión, supondría para los cazadores un aumento de precio de las licencias actuales.



En esta línea, el diputado 'popular' ha recalcado que su grupo quiere con las enmiendas presentadas, que además incluye algunas exenciones, recoger las aportaciones de los comparecientes ante la modificación de estas dos leyes.



Se trata, ha explicado, de alcanzar una simplificación administrativa sin subir los precios de las licencias y "haciendo concordar la realidad de la caza y del campo extremeño a la ley actualmente en vigor".



En el turno de defensa de las nueve enmiendas que su grupo ha presentado, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha apostado por una caza social y sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental, al tiempo que ha insistido en que la caza "no tiene carnet ni ideología".



En esta línea, ha indicado que Podemos es partidario de prohibir la caza del jabalí al salto por las razones que el sector adujo, ha dicho, durante su comparecencia en comisión, entre ellas la "falta de efectividad" en el control de las especies o la "falta de seguridad" de esta modalidad.



También ha considerado que la obligación de federarse para los cazadores en cotos sociales vulnera el derecho constitucional de libertad de asociación, además de una carga económica mayor para los cazadores.



Finalmente, ha criticado que para ser el último pleno de la legislatura la cámara extremeña haga "historia" al "vetar" un total de 33 enmiendas de su grupo, un extremo que el resto de grupos han rechazado al considerar que no ha habido veto sino que las mismas no se ajustaba al contenido de la reforma de las leyes.



Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, la diputada de Ciudadanos ha considerado que las enmiendas del PP son "más acertadas" para la reforma pretendida por el PSOE, al tiempo que ha indicado que estaba en contra de las tasas previstas en la propuesta de ley presentada por el PSOE.



De esta forma, Domínguez ha apuntado que a su grupo le hubiera gustado que se presentará una modificación de la Ley de Caza "más ambiciosa" con la se dotase a esta actividad con una norma del siglo XXI.



También se ha mostrado en contra de "criminalizar" la actividad de la caza, que, como ha dicho, "no puede ser ajena al hombre", ya que es una acción que se ha realizado "desde que somos lo que somos".