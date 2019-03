Comité de Empresa de Almaraz está "muy preocupado" por el desencuentro entre propietarias

Ep.



El presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, César Vizcaíno, ha señalado que el colectivo de trabajadores está "muy preocupado" ante la falta de acuerdo entre las tres propietarias de la planta --Endesa, Iberdrola y Naturgy-- con respecto a su continuidad, y en este sentido ha subrayado que si no hay un acercamiento en los próximos días para solicitar una prórroga de la licencia de explotación, las dos unidades echarían el cierre a mediados de 2020.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación a la salida del encuentro que los representantes del Comité de Empresa han mantenido este miércoles en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la que le han trasladado sus "inquietudes" ante la proximidad del plazo de finalización de la fecha para solicitar la prórroga de la licencia de explotación, el próximo 31 de marzo.



Cabe recordar que Iberdrola, Endesa y Naturgy han mantenido este martes una nueva reunión para abordar el futuro de Almaraz en la que han vuelto a poner de manifiesto sus enfrentamientos a la hora de alcanzar un acuerdo para la renovación de la planta.



Según Vizcaíno, Endesa pretende continuar y no descartaría hacerlo en solitario, mientras que Iberdrola, que es la máxima accionista, y Naturgy, con una representación mínima, apuestan por el cierre. Asimismo, ha señalado que la falta de acuerdo se debe a que estas dos compañías no están dispuestas a que la primera se quede con el "monopolio" de la energía nuclear.



En la reunión de este jueves, el Comité de Empresa ha vuelto a solicitar el apoyo del presidente de la Junta para que las propietarias alcancen un acuerdo definitivo que permita la continuidad de la planta cacereña durante al menos diez años más, que es el objetivo que defienden los trabajadores teniendo en cuenta que Almaraz es "una de las plantas más seguras del mundo".



"Es una planta segura, fiable y rentable", por lo que "no cabe en ninguna cabeza el cierre que podría ser definitivo para las dos unidades" en apenas un año, ha señalado Vizcaíno, quien ha mostrado su preocupación con respecto a que finalmente ocurra como ya pasó en Garoña (Burgos), que la falta de acuerdo motivó que no se solicitara la prórroga y, por tanto, el cierre definitivo de la planta, provocando así, al igual que en Zorita (Guadalajara), "una quiebra económica y social total".



NO HABRÁ CIERRE SIN ALTERNATIVA, SEGÚN VARA



Al respecto, y según ha transmitido Vizcaíno, el presidente extremeño ha reiterado la postura que ha venido defendiendo en los últimos meses, en el sentido de que "no va a consentir en ningún momento" el cierre de la central sin un plan alternativo para el sostenimiento económico y social de la comarca.



Vizcaíno ha reconocido no obstante que el papel de Vara es limitado teniendo en cuenta que el futuro de la central depende de una "decisión empresarial", si bien ha señalado que "puede forzar determinados mecanismos" y tiene "suficiente fuerza" como para influir en la postura de las empresas propietarias.



En este punto, se ha referido a los intereses de las mismas en la comunidad, y más concretamente a la instalación de plantas fotovoltaicas como la que la propia Iberdrola acaba de iniciar su construcción en Usagre, y que se ha presentado como la más grande de Europa.



Con este motivo, el presidente de la compañía, Ignacio Galán, hizo unas declaraciones el pasado lunes con respecto a los planes de Iberdrola por las energías renovables que suponen la "puntilla" para la central de Almaraz, a lo que ha añadido que el dato de empleo durante la fase de desmantelamiento de la planta "no es cierto".



Asimismo, ha señalado que dadas las fechas actuales ya es "imposible" poner en marcha un laudo arbitral para resolver el conflicto entre las empresas, por lo que a falta de menos de dos semanas para que expire el plazo es algo que no contempla "bajo ningún concepto".



Sobre las palabras del presidente de Iberdrola de que en los próximos años se alcanzará la potencia instalada en Almaraz por la vía de las renovables, ha dicho que "las fotovoltaicas son lo que son", de tal forma que para producir los 16 millones de megavatios al año que genera la planta nuclear cacereña, la planta de Usagre, la más grande de Europa, necesitaría "diez o doce años" para alcanzarlos.



"Las renovables están ahí pero no se pueden comparar con la estabilidad de una central nuclear", ha dicho, a lo que ha añadido que las centrales nucleares aportan un 27% de la producción eléctrica de España, algo que "las renovables no van a ser capaces nunca de aportarlo".



MANIFESTACIÓN CONTRA IBERDROLA



Mientras tanto, los trabajadores de Almaraz van a continuar con las movilizaciones previstas todos los martes y los jueves, a la que se suma otra organizada por la Plataforma Vida de Navalmoral de la Mata.



Además, Vizcaíno ha avanzado que se manifestarán frente a las oficinas centrales de Iberdrola en Madrid, por tratarse de la empresa con mayor representación en el accionariado de Almaraz, y por ser la que está "impidiendo" los acuerdos para que Almaraz pueda continuar su actividad otros diez años más.



Finalmente, preguntado por la situación de la central de Vandellós, ha señalado que en esta planta "no va a ver problema" para su continuidad, en tanto que es una de las que tiene previsto seguir más allá del horizonte del 2030.