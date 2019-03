Extremadura podría registrar una primavera más cálida y seca de lo habitual

Ep.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha avanzado que la región extremeña podría registrar en los próximos meses de primavera temperaturas más cálidas y superiores a las normales, mientras que las precipitaciones podrían ser inferiores a las habituales.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en la que ha ofrecido un balance climático del invierno, "muy seco" y "más cálido de lo normal", y la previsión del primavera, sobre la cual ha reconocido que es la "peor" época del año en cuanto a predicciones porque la atmósfera es "más inestable" y "sufre cambios más bruscos".



No obstante, ha aseverado que "parece que no es la tendencia" y que será "muy estable todos estos meses" y "anticiclónica", por lo que se esperan temperaturas "más cálidas que en la época", salvo en torno a la primera o segunda semana de abril.



En relación a las precipitaciones, Núñez ha indicado que en lo que queda de marzo se podrían situar por debajo de la media y en abril en la media o "quizás superiores", a la vez que ha apuntillado la existencia de una predicción "más lejana al trimestre", según la cual habría una mayor probabilidad de que las temperaturas sean superiores a lo normal y las precipitaciones inferiores entre abril y junio, acerca de lo cual ha confiado en que en ambos casos "no se separen mucho" de la media.



Asimismo y de cara a los próximos días, ha resaltado que esta semana y a principios de la siguiente continuará un tiempo similar con cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios y en ligero ascenso hasta el martes 26.



INVIERNO MUY SECO Y CÁLIDO



Respecto al balance climático de la pasada estación del invierno, Núñez ha explicado que el pasado trimestre ha sido calificado de "cálido" en cuanto a las temperaturas y "muy seco" en precipitaciones y, sobre esas últimas, que las lluvias medias para toda la región han sido de 63 litros por metro cuadrado, una cifra inferior al valor de referencia en 96 litros por metro cuadrado negativos.



De este modo, ha continuado, se han producido precipitaciones que han supuesto un 40 por ciento del valor de referencia, por lo que puede considerarse como "muy seco" y, en concreto el tercer trimestre entre diciembre y enero "más seco" del periodo de referencia (1981-2010) en Extremadura y el cuarto "más seco" de los últimos 39 años.



Asimismo, se ha referido al balance del año hidrológico, que entre octubre de 2018 y febrero de 2019 se puede tachar de "seco" dado que, hasta el momento, las precipitaciones son un 75 por ciento del valor esperado.



En materia de temperaturas, la media del trimestre entre diciembre y febrero en Extremadura ha sido de 9,2 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 8,5 grados, por lo que se ha registrado una ligera anomalía positiva de 0,7 grados respecto al valor medio que permite clasificar este trimestre como "cálido" en este ámbito y, en concreto, el octavo trimestre entre diciembre y febrero más cálido tanto del periodo de referencia (1981-2010), como de los últimos 39 años.



FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS



Finalmente y sobre los fenómenos significativos sucedidos en invierno, el delegado de la Aemet ha citado la sequía y los "largos" periodos de estabilidad "interrumpidos" por borrascas profundas y de paso muy rápido, como la borrasca Laura, que del 5 al 6 de marzo dejó avisos por viento en toda la región y vientos que alcanzaron los 104 kilómetros por hora en Jerez de los Caballeros o precipitaciones de 76 milímetros en Garganta la Olla.



También la borrasca Helena dejó del 1 al 2 de febrero avisos de viento en toda la región y rachas de viento muy fuertes como los 101 kilómetros por hora en Fuente de Cantos; mientras que el tiempo asociado al Anticiclón de las Azores ocasiono temperaturas máximas superiores a la media como en Mérida y los 22,5 grados del 25 enero, junto a heladas importantes en enero y febrero o nieblas que han ocasionado desvíos de los vuelos del Aeropuerto.



Por último, Marcelino Núñez ha anunciado que el próximo 25 de marzo celebrarán el Día Meteorológico Mundial bajo el lema 'El sol, la tierra y el tiempo' con un acto que tendrá lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias presidido por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.