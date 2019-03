El último pleno de la legislatura en la Asamblea abordará la Agenda del Cambio de Vara

Ep



El último pleno de la legislatura en la Asamblea de Extremadura, que tendrá lugar este próximo jueves, día 21, abordará --entre otras cuestiones-- el cumplimiento de la Agenda del Cambio con la que el socialista Guillermo Fernández Vara concurrió a las pasadas elecciones autonómicas, a pregunta de C´s, y la votación final de la modificación --propuesta por el PSOE-- de la actual Ley de Caza de la comunidad.



De igual modo, la sesión plenaria incluirá la votación final de la propuesta de ley --planteada igualmente por el PSOE-- de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura.



Al mismo tiempo, el PP preguntará a Fernández Vara su valoración de la "participación" de los agentes económicos y sociales en cuestiones relacionadas con supuesta "desviación de fondos" relacionados con cursos de formación; y planteará una moción subsiguiente a interpelación para plantear medidas "urgentes" en materia de autoempleo.



También, Podemos preguntará a Vara sobre las "problemáticas" de Extremadura de cara a las próximas elecciones generales; así como también interrogará a un consejero de la Junta sobre nombramientos en la empresa pública Gebidexa.



Mientras, Ciudadanos preguntará al consejero de Sanidad, José María Vergeles, sobre la integración en el SES de los empleados públicos adscritos a los centros sociosanitarios de Mérida y de Plasencia.



De este orden del día de la última sesión plenaria de esta legislatura en la Asamblea, han informado en respectivas rueda de prensa tras la Junta de Portavoces parlamentarios de este martes diferentes representantes de los grupos políticos, como la socialista Ascensión Godoy, el 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón, la diputada de Podemos Jara Romero, y la portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, María Victoria Domínguez.



AGENDA DEL CAMBIO



Así, en el turno de preguntas al presidente de la Junta, la portavoz de Ciudadanos tratará de que Fernández Vara valore el "no" cumplimiento de la Agenda del Cambio con la que el socialista concurrió a las pasadas elecciones autonómicas.



Al respecto, Victoria Domínguez ha afirmado que "desde luego no se ha cumplido (dicha Agenda del Cambio) en aspectos importantes" como la modificación del Estatuto de Autonomía, la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, un Plan de Igualdad LGTBI, un calendario de oposiciones, o la supresión del canon del agua, entre otras, ha dicho.



"Cada uno hace lo que quiere con sus compromisos electorales", ha señalado en alusión a Vara la portavoz de Ciudadanos, quien ha incidido en que en todo caso la Agenda del Cambio socialista en "muchas" de sus propuestas "no se ha llevado a cabo".



Sobre la Agenda del Cambio de Vara, el 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón, a su vez, ha señalado que "los ciudadanos juzgarán" sobre la cuestión en las próximas elecciones, después de que a juicio de su partido Fernández Vara haya "incumplido numerosísimas medidas" comprometidas, como las relativas al canon del agua, el calendario de oposiciones y otras cuestiones que "han quedado en el tintero", ha afirmado.



También ha reconocido Carrón que al PP le hubiera gustado que Vara hubiese comparecido a petición propia en la Asamblea para evaluar el cumplimiento de las medidas de su programa electoral como, según recuerda, sí que hizo José Antonio Monago en la pasada legislatura; y ha considerado que el socialista no lo hace "porque han sido muchos los incumplimientos".



El 'popular', asimismo, ha explicado que su partido entiende que "la mejor fórmula" para determinar el cumplimiento o no de la "Agenda del Cambiazo" de Vara, que a su juicio ha supuesto "un timo", han sido los diferentes debates sobre el estado de la región sustanciados durante esta legislatura.



PROPUESTAS DE LEY



Por su parte, los diputados debatirán también las enmienda parciales formuladas por los grupos políticos --y votarán de forma definitiva-- la propuesta de ley (planteada por el PSOE) por la que se modifican la Ley de Caza y la Ley sobre Tasas y Precios Públicos Extremadura, así como también la propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, formulada por el PSOE.



En el caso de la iniciativa sobre la Ley de Caza, la socialista Ascensión Godoy ha apostado por proteger a dicho sector como "motor económico y de desarrollo, sobre todo en el mundo rural"; al tiempo que ha incidido en que se trata de una "actividad universal que no tiene colores ni ideologías".



Sobre dicha modificación legislativa, a su vez, el 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón ha recalcado que su partido quiere "más economía y más empleo en el mundo rural ligado a la actividad cinegética", para lo cual planteará diferentes enmiendas encaminadas a "facilitar las cosas a los cazadores" y "ofrecerles soluciones", ha dicho.



También sobre la misma modificación legislativa, Victoria Domínguez (Cs) ha defendido que hubiese sido deseable para su grupo la dotación de una "nueva" ley de caza extremeña "entera" con una "reforma integral", y no una modificación de la norma actual.



A su vez, sobre la propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, formulada por el PSOE, Ascensión Godoy ha recordado que se trata de una norma consensuada con los agentes del sector, que recoge "todas" las legislaciones referidas a la materia, y que buscar "reforzar el derecho de las personas a una vivienda digna", así como fomentar el alquiler "a precios razonables".



La diputada de Podemos Jara Romero, sobre dicha propuesta de ley, mientras, ha avanzado que su grupo defenderá 45 enmiendas parciales a la misma para, entre otras cuestiones, "obligar" a los bancos, los 'fondos buitre' y las inmobiliarias a "ofrecer en alquiler social" las viviendas vacías; así como para que la Junta se vea obligada a "realojar" a familias desahuciadas.



Victoria Domínguez (Cs), por su parte, ha indicado que defenderá en el pleno enmiendas para que haya un registro obligatorio en la Administración autonómica de los agentes de la propiedad inmobiliaria, para evitar con ello el "intrusismo" en el sector, ha dicho.



OTRAS INICIATIVAS



El pleno de la Asamblea del próximo jueves, además, abordará el informe que la Mesa de la Cámara eleva relativo a la liquidación del presupuesto de dicha institución del ejercicio 2018.



Asimismo, entre las diferentes preguntas a consejeros de la Junta, el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, formulará una sobre la carretera EX-100 Badajoz-Cáceres.



Igualmente, el PP preguntará al consejero José María Vergeles sobre el grado de cumplimiento de los compromisos en materia de Sanidad y Políticas Sociales en esta legislatura; y a la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, sobre medidas en materia de empleo público para personal temporal.