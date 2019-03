El PSOE extremeño está "dispuesto" a pactar con partidos constitucionalistas

Ep.



El PSOE de Extremadura ha indicado que está "dispuesto" a pactar con todos los partidos constitucionalistas porque, en la actual situación, hay que sacar adelante leyes "que den estabilidad y seguridad a los ciudadanos", pero no con aquellos que "no defienden la igualdad" y que "están en contra" de las autonomías que recoge la Constitución.



"El Partido Socialista está dispuesto a pactar con todos los partidos, porque en esta situación hay que sacar leyes adelante que den estabilidad y seguridad a los ciudadanos y el partido, como ha demostrado en esta legislatura, que da seguridad y estabilidad en esta tierra es el Partido Socialista Obrero Español", ha defendido en rueda de prensa en Mérida el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González.



A este respecto, ha tachado de "un poco patético" que algunos partidos que "vinieron a regenerar la vida política de este país supuestamente", como Ciudadanos, "prefieran" pactar con aquellos que "van en contra de algunos principios constitucionales como son los partidos de ultraderecha" a pactar con una formación "tan constitucional" como el Partido Socialista, al que le quiere poner "cordones sanitarios".



No obstante y preguntado por posibles pactos con VOX, ha expuesto que el PSOE está dispuesto a pactar con partidos "constitucionales" y que defiendan la Constitución Española, dado que aquellos que "no defienden la igualdad" y que "están en contra" de las autonomías que recoge la Carta Magna "no entran dentro de esos partidos constitucionales con los que el Partido Socialista está dispuesto a hablar, a negociar y a pactar leyes fundamentalmente, como ha hecho a lo largo de esta legislatura".



COMITÉ FEDERAL DEL PSOE



En este contexto, en rueda de prensa, Juan Antonio González ha recordado que este pasado domingo ha tenido lugar el Comité Federal del partido, en el que se ratificaron las listas y propuestas del Comité regional de Extremadura tanto al Congreso, como al Senado y a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como son Mérida, Badajoz y Cáceres.



Igualmente ha felicitado que, dentro de la lista que el Comité federal tiene la potestad de elaborar de cara a los próximos comicios de la Unión Europea, están los extremeños Ignacio Sánchez Amor, Leonor Martínez Pereda y José Ángel Calle, por lo que ha tildado de un "honor" para la federación regional que tres extremeños vayan en las listas a los próximos comicios europeos del PSOE.



Uno de ellos además, ha subrayado, "con muchas posibilidades" como Ignacio Sánchez Amor, sobre el cual ha aseverado que sería "muy positivo" para la región volver a contar con un europarlamentario que "pueda defender directamente a Extremadura en Bruselas".



PSOE, COLUMNA VERTEBRAL DEL DIÁLOGO



En su intervención, Juan Antonio González también ha recordado que el pasado jueves en la Asamblea de Extremadura se aprobaron tres "importantes" leyes, la Ley para la administración más ágil (LAMA), la de Protección civil y la de Espectáculos públicos y que para el próximo jueves "quedan dos leyes más" por aprobar, las de Caza y de la Vivienda, en un periodo legislativo en el que se ha dado luz verde a un total de 37 leyes en la Asamblea.



Todas esas leyes, ha continuado, que "obedecen" al mandato que los extremeños dieron en mayo de 2015, cuando dijeron a los partidos que no había mayorías absolutas en la Cámara legislativa extremeña y que tenían que hablar, negociar y llegar a acuerdos entre ellos, acerca de lo cual ha defendido que "fiel a ese mandato" el PSOE "se ha convertido en la columna vertebral del diálogo, del pacto y del consenso".



"37 leyes en las que hemos sido capaces de llegar a acuerdos con Podemos, con el Partido Popular y con Ciudadanos", ha hecho hincapié, a la vez que ha apuntillado que el PSOE entiende que, en estos momentos de la política en España y en Extremadura, los partidos tienen que llegar a acuerdos y consensos como han "intentado hacer" los socialistas extremeños en lo que va de legislatura.



ENERGÍAS RENOVABLES Y FUTURO



En relación a la región, el dirigente extremeño ha puesto en valor asimismo que este lunes se ha iniciado en Usagre (Badajoz) la construcción de la mayor fotovoltaica de Europa que cuenta con una inversión de 290 millones de euros y que, durante su construcción, generará más de 800 puestos de trabajo.



En esta línea, ha abundado en que uno de los ejes principales de la "apuesta" del PSOE son las energías renovables y que, actualmente, en la región se están tramitando 26 proyectos de este tipo de energías con una inversión superior a 1.650 millones de euros para los próximos años y que generarán 7.000 puestos de trabajo durante su construcción.



De esta manera, ha defendido que "ese es el futuro", el cual pasa por las energías renovables, y en Extremadura también, como los socialistas han intentado hacer desde el principio de esta legislatura, por atraer inversiones para generar empleo, sobre lo cual ha agregado que en estos cuatro años hay 35.000 desempleados menos y que, según las previsiones de los estudios que acaba de publicar el BBVA, en los próximos dos años se crearán en la comunidad 13.000 nuevos puestos.



PODEMOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS



En otro orden de asuntos y preguntado por su parecer ante el anuncio de Podemos Extremadura de que trasladará a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo sus conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las contrataciones en las empresas públicas extremeñas, González ha indicado que en el PSOE han hecho "lo que tenían que hacer", "intentar demostrar el funcionamiento de las empresas públicas y además con muchísima transparencia" y que la Junta ha actuado también "con muchísima transparencia dando toda la información que es debida".



Sin embargo, ha criticado, hay partidos políticos que esta Comisión de Investigación "no" la han querido utilizar para "realmente sacar unas conclusiones y ver qué es lo que sucede en las empresas públicas de Extremadura", sino como una "tapadera para intentar hacer campaña electoral".



"Podemos y el Partido Popular utilizan esta comisión no para ver si hay realmente problemas, sino como tapadera para su campaña electoral y tanto es así que esta comisión debería haber acabado hace cuatro o cinco meses y las conclusiones deberían haber estado ya hechas hace cuatro o cinco meses", ha apuntado, para agregar que el PP, con el "beneplácito" de Podemos ha "intentado alargar" dicha comisión para llevarla a dos meses antes de elecciones y "utilizarla" para "propaganda electoral".