Vara defiende que en PSOE "lo importante son las ideas y los proyectos", no las personas

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este lunes que en el PSOE "lo importante son las ideas y los proyectos", no las personas.



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, a preguntas de los periodistas, sobre la aprobación este pasado domingo de las listas electorales del PSOE por el Comité Federal del partido, y el malestar en algunos sectores como la secretaria general andaluza, Susana Díaz.



En su intervención, Fernández Vara ha rechazado que este malestar pueda afectar a la campaña electoral, ya que a su juicio "dentro de unos días eso ya no lo recuerda nadie", ha dicho.



"Lo importante no somos nosotros, lo importante son las ideas y los proyectos", ha aseverado el dirigente socialista extremeño, quien ha reafirmado que el PSOE tiene "un proyecto para España, y eso es lo realmente importante", ha concluido.



Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este lunes a preguntas de los periodistas en la localidad pacense de Usagre, donde ha asistido a la instalación del panel inaugural de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa.