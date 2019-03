Isabel Barquero: "Política y mujer para mí es el todo, el objetivo y el logro final"

Detalles....

Un Libro: Me considero una lectora compulsiva, por lo que es difícil decidirme por uno en especial. Resaltaría “Cansadas” de Nuria Varela, muy apropiado para describir la situación actual que estamos sufriendo las mujeres.

Una Película: Me encanta “Tomate verdes fritos”, ya en los años 90 me enganchaba el tema de la liberación femenina.

Un Lugar: Cualquier rincón de Extremadura, pero, especialmente, mi pueblo de adopción Almoharín y la comarca de Montánchez.

Una Comida: La pasta en todas sus variantes y de cualquier manera.

Un Político de referencia: Dentro de mi partido hay grandes políticos y políticas a las que admiro, pero mi referencia sería José Luis Rodríguez Zapatero, propulsor de leyes pioneras en nuestro país como la Ley de Igualdad, Ley de Memoria Histórica o la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde mi punto de vista, esas leyes nos pusieron en el lugar que nos correspondía en Europa.

Un Sueño cumplido: A nivel profesional, desde pequeña siempre soñé con ser profesora y lo conseguí. A nivel personal, mis hijos, aunque otros sueños cumplidos satisfactorios en mi vida han sucedido sin programarlos, de manera espontánea.

Un Sueño sin cumplir: Un gran viaje a Australia o aprender más idiomas, como el portugués. Me encanta viajar a Portugal y me limita mucho no controlar el idioma de un país vecino, tan cercano.

Un anhelo para Extremadura: El anhelo principal para Extremadura sería disponer de un tren digno. Nos abriría muchas puertas al exterior, nos facilitaría el turismo, empleo, y nos situaría en igualdad de oportunidades dentro de España; y, en segundo lugar, que nuestros jóvenes estudien, trabajen y permanezcan en la región, que hagan de la región un referente nacional e internacional.