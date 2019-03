Podemos: Tras 26-M, con PSOE y un PP fuertes proyectos como la mina de Cáceres seguirán

Ep

La candidata de Podemos a la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido que la "amenaza" de la minería a cielo abierto en la región "sigue tan viva hoy como ayer" antes de la aprobación de la Ley para una Administración Más Ágil, a pesar de la eliminación del texto de la figura de los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (Premia).



En una comparecencia ante la prensa un día después de la celebración del Pleno en la Asamblea en la que salió adelante esta norma, De Miguel ha defendido que si el PP y el PSOE tienen "suficiente fuerza" tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, este tipo de proyectos serán una "realidad" y los extremeños verán cómo su comunidad se convierte en un "paraíso para las empresas mineras y para las empresas que especulan" con los recursos de la región "a cambio de nada".



Así se ha referido a una ley aprobada este jueves en el parlamento extremeño tras la eliminación de la figura de los Premia, a la que la oposición era reticente, y que salió adelante con el apoyo del PSOE, la abstención del PP y de Ciudadanos, así como con el rechazo de Podemos y del diputado no adscrito Juan Antonio Morales.



Una norma que a pesar de su nombre, "no hacía más ágil nada si no tenías más de 20 millones de euros y más de 50 trabajadores", ha dicho la candidata autonómica de la formación morada, y que ha calificado como una ley ómnibus que Podemos propuso trabajarla "más lentamente" en la próxima legislatura.



De Miguel rechaza que se haya tramitado en medio de un "tsunami legislativo a final de legislatura" en el que se han juntado "casi treinta textos legislativos" en el que desde el gobierno socialista han pretendido "colar" una ley como esta que implica "tantas modificaciones de otras leyes".



Una ley que, sobre todo, supone "poner alfombras rojas a grandes empresas inversoras", entre las que ha citado las "empresas mineras que amenazan a numerosos parajes" de la comunidad.



Tras destacar que Podemos "por supuesto" que aboga por una administración más ágil, ha matizado que lo quiere así pero "para todos y para todas" en Extremadura, y no solo para aquellos que vienen a Extremadura a utilizar sus recursos "sin dejar nada. Ni un empleo estable, ni de calidad, más bien generando empleo precario y destruyendo el que ya estaba asentado en las zonas rurales".



Además, ha sostenido que al dejar pasar la ley con su abstención, el PP "lo único que ha hecho ha sido salvarle la cara a la alcaldesa de Cáceres", Elena Nevado, al eliminar el capítulo en el que se recogían los Premia, algo que, sin embargo, no quiere decir que no vayan a salir adelante, según la diputada de Podemos.



LA "AMENAZA" SIGUE "VIVA"



"La amenaza de la minería a cielo abierto sigue hoy tan viva como lo estaba ayer antes de aprobar esta ley", ha defendido, para añadir que "lo único es que esta norma priorizaba y agilizaba aún más las explotaciones mineras, pero la amenaza sigue hoy encima de la mesa igual que ayer".



En esta línea, ha defendido que si la Junta plantea ahora la paralización de ciertos expedientes mineros como el de Sierra Suroeste hasta que no se resuelvan los recursos, lo hace "simplemente por un mero cariz electoral", porque, ha advertido, tras las elecciones del 26 de mayo "esos expedientes seguirán encima de la mesa y esa amenaza seguirá viva y las plataformas tendrán que seguir luchando contra los intereses especulativos".



En su opinión, en la sesión plenaria del jueves el PSOE se dio cuenta de que se había "pasado de frenada" con esta norma, al confundir "totalmente" lo que es buscar inversión con "regalar Extremadura y venderla al mejor postor".



No obstante, se ha mostrado "convencida" de que si las urnas les dan "suficiente fuerza" los proyectos regionales de interés autonómico van a tener la "alfombra roja" y van a seguir la próxima legislatura "adelante".



"Si el PP y el PSOE tienen suficiente fuerza, esto será una realidad y veremos cómo Extremadura será ese paraíso para las empresas mineras y para esas empresas que especulan con nuestros recursos a cambio de nada", ha añadido.



Asimismo, ha criticado la actuación del PP, quien se ha "cargado" los Premia, pero lo ha hecho "a cambio de nada", porque considera que no tiene un modelo de región, mientras que Podemos sí plantea una "alternativa", que pasa por que estos proyectos de interés autonómico fueran los de autónomos y pymes que cumplan con uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU.



SIN FACILIDADES A LAS ELÉCTRICAS



De Miguel ha defendido igualmente que Podemos "no va a dar facilidades" a las grandes eléctricas que pretenden ahora "repercutir en la factura de los extremeños" la 'ecotasa', ni tampoco a las grandes instalaciones fotovoltáicas. Sin embargo, apuesta por impulsar la generación energética descentralizada y el autoconsumo con energías renovables para las familias. "A esto hay que dar agilidad", ha subrayado.



Sobre la ecotasa, ha criticado que la Junta de Extremadura no tenga "la suficiente valentía y coraje para decir firmemente que no, que los consumidores no van a pagar más por la luz que producen", cuando además es la comunidad que "más energía" produce de todo el país, y en lugar de salirle más barata, van a ser los que tendrán la factura más cara.



BOMBEROS FORESTALES



En su balance del Pleno de este jueves, De Miguel ha dicho que en Podemos están "muy satisfechas" por la aprobación, en este caso con el la abstención de la formación morada, del Proyecto de Ley de Protección Civil y de Gestión de Emergencias de Extremadura, que gracias a una enmienda presentada por su grupo parlamentario se ha introducido, ha dicho, el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal.



Un logro alcanzado "ante todo pronóstico", ha reconocido, y que supone una "reivindicación histórica" de un colectivo al que el PSOE había "dado la espalda" con la creación de otra categoría que se había "sacado de la manga" y "vacía de contenido", que equiparaba a los bomberos forestales con, por ejemplo, los auxiliares administrativos.



Este era un compromiso de Podemos Extremadura desde el "minuto uno" en el que entró en la Asamblea, ha dicho la candidata de la formación morada, motivo por el cual se sienten "plenamente satisfechas" en el partido por este logro que ha constado "mucho" porque hubo que "presionar" al PSOE hasta el final, incluso amenazando con el rechazo a la aprobación de la ley.



Con esta nueva categoría profesional, ha señalado De Miguel, los bomberos forestales tendrán reconocidas las enfermedades profesionales derivadas de su actividad, la segunda actividad o la peligrosidad, entre otros avances.



Con ello, espera que este haya sido "el primer paso" para hacer un "reconocimiento verdadero" y mejorar las condiciones laborales de un colectivo que "tan mal tratado ha estado" tanto por los gobiernos del PSOE como por el del PP.



En Podemos también celebran que las poblaciones rurales puedan contar a partir de ahora con este colectivo de bomberos forestales para sofocar incendios dentro de los núcleos urbanos, una vez reconocidos dentro de los cuerpos de emergencias.



DEFENSA DE "LOS DE ABAJO"



Con todo lo anterior, De Miguel considera que este jueves ha sido un día en el que Podemos Extremadura ha demostrado "para lo que había llegado a las instituciones", que es "defender a los trabajadores y a la gente que no tiene el teléfono de los jueces, de los banqueros, de las clases privilegiadas del país".



"Hemos venido a defender a los de abajo y a la gente como los bomberos forestales que se juegan la vida a cambio de que la administración les diga que hacen el mismo trabajo que una persona que está sentada en una oficina ocho horas", ha remarcado.