Cristina Teniente: Lucha por la igualdad es una lucha compartida por hombres y por mujeres

Cristina Elena Teniente Sánchez nacida en Cáceres, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura desde 1991. Realizó sus estudios de especialización en materia tributaria, financiera y contable en el Centro de Estudios Financieros de Madrid.

Desde 1993 hasta 2002, compaginó el trabajo del despacho profesional que montó en la capital cacereña, con la actividad docente en Gestión Empresarial para el IMSERSO y en la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE).

En 1995, inicia su trayectoria política en el Ayuntamiento de Cáceres de la mano de José María Saponi, asumiendo las Delegaciones de Hacienda, Presupuesto y Turismo. Es diputada en la Asamblea de Extremadura, desde 2003. Ocupó la Secretaría General del Grupo Parlamentario Popular en la VI Legislatura, Portavoz Adjunta en la VII y Portavoz de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, durante toda su etapa parlamentaria.

De 2004 a 2008 formó parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular; en 2011, tras ganar el PP las elecciones autonómicas, es nombrada Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura, hasta 2015, cuando los resultados electorales colocan a su partido de nuevo en la oposición.

Actualmente, es Vicesecretaria General del Partido Popular de Extremadura y, también ha sido la voz y cara del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, en una conversación con Regiondigital.com, hace balance.

Mujer y política… política y mujer... ¿Qué representan estos conceptos y como casan para Cristina Teniente?

La incorporación de la mujer en todos los ámbitos, también en la política, ha sido un proceso lento, pero irreversible. Todavía estamos ante una lucha inacabada.

Es cierto que la política ha avanzado más que otros ámbitos en la presencia y en la visibilidad de la mujer y, mi deseo es que dentro de pocos años esta presencia esté completamente normalizada.

Y desde la política tenemos que trabajar para combatir la mayor de las desigualdades, que es el acceso al empleo. La igualdad avanza a dos velocidades y a las extremeñas nos ha tocado la más corta.

Las extremeñas sufrimos una triple discriminación: ser mujeres, ser extremeñas y padecer la mayor tasa de paro del país. Tres de cada diez extremeñas no pueden plantearse un proyecto de vida autónomo. Sencillamente porque no tienen empleo.

Extremadura es hoy por hoy un territorio hostil para la incorporación y el mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral. Y eso exige una revolución en las políticas económicas, fiscales, de formación, de conciliación...

Pero, esta lucha por la igualdad es una lucha compartida por hombres y por mujeres, si no se impulsa una revolución en estas políticas estaremos siempre hablando de un proceso inconcluso.

¿Crees que la política te ha supuesto algún sacrificio como mujer o no?

La política, como cualquier espacio que exige una dedicación tan intensa, conlleva sacrificios. Cuando tenía mi despacho profesional también trabajaba de sol a sol.

Un compromiso laboral tan fuerte provoca que determinadas esferas de tu vida familiar, personal y tu relación con los hijos pierda espacios y tiempo.

Es un tópico hablar del tiempo de calidad, pero es la verdad. Lo que procuro es intentar que ese tiempo sea el mejor, el más productivo, el más divertido.

Para disfrutar educando, para leer juntos, para hablar mucho, para transmitirles valores, para disfrutar con un paseo, para coger una bicicleta, para comernos unas palomitas o para abrazar a los abuelos.



Hace unos meses, se celebraron los 35 años de la Asamblea de Extremadura...... ¿Qué ha supuesto para ti ser una de las 31 diputadas mujeres de esta novena Legislatura recordando que, en la primera, sólo había dos mujeres entre 65 parlamentarios?

Lo vivo con satisfacción, los espacios públicos y políticos, afortunadamente son ya espacios compartidos casi por igual.

Como comentaba antes, aspiro a que llegue un momento en que no tengamos que hablar de cuotas porque esté totalmente normalizada nuestra incorporación.

Desde 2008, Cristina Teniente forma parte del equipo de José Antonio Monago, no sólo en cargos orgánicos del partido, sino también como diputada y, además, fue Vicepresidenta de su Gobierno de 2011 a 2015.... ¿qué balance haces de esta trayectoria?

Empecé esa trayectoria en política municipal y he tenido responsabilidades en gobierno y en oposición. Y el balance es positivo porque lo entiendo desde la vocación de cambiar las cosas en una región lastrada con 32 años de socialismo.

Cuando estuvimos al frente del Gobierno de Extremadura, nos tocó lidiar con el peor momento de la crisis y de todo saqué lecciones positivas porque conseguimos cosas importantes para la región, entre otras, remover una estructura que lleva décadas asentada y que lo que pretender es conseguir una sociedad resignada en lo económico, en lo social y en lo político.

Nosotros queremos una sociedad que sea activa. Queremos una Extremadura que se mueva, que sea crítica, creativa y dinámica. Esa fue una de las bases de nuestra acción como gobierno, procurar que la sociedad recuperase su peso y que no todo lo ocupe la administración.

La sociedad extremeña no puede estar dominada por el yugo del gobierno de turno que le dice a todos lo que tienen que hacer o decir, que manipule, que ordene lo que se tiene que publicar, que determine quiénes tienen que salir a la calle y cuándo coger un megáfono, quiénes sufren escraches y son acosados, o qué funcionarios están señalados y cuáles no.

Eso se tiene que acabar en esta región. Vivimos en el siglo XXI y no se pueden aplicar prácticas del siglo XIX. El PSOE tiene que darse cuenta de que se acabó la resignación y que Extremadura merece algo más que más socialismo para ser los últimos en todo.



Como hemos hablado, Cristina Teniente lleva muchos años en política, ha habido una evolución pero..... ¿qué crees queda todavía por romper...por cambiar en pro de la igualdad?

Tenemos que romper algunas mecánicas y, sobre todo, ahora que se tiende a los extremos tenemos que explicar algunas cosas muy bien y evitar que, en esta etapa, donde se va muy deprisa, con formas comunicación muy distintas, se esté polarizando a la sociedad.

Evitar que perdamos espacios conquistados porque se frivolicen algunas cuestiones, no se cuenten bien otras. Creo que eso no nos ayuda nada en la lucha por la igualdad.

No se puede ideologizar la lucha por la igualdad. No se puede excluir a unas mujeres u a otras por la ideología, no se puede echar a las mujeres de un manifiesto porque estemos en las puertas de una campaña electoral, no se puede hacer un comunicado donde se defienda a unas mujeres sí y a otras no. No se puede decir a las mujeres si deben ir o no a trabajar y si tienen que hacer huelga.

Eso es perder espacios que hemos construido juntas y que por cuestiones partidistas se está desmontando. En el PP, no vamos a entrar en ese juego. Vamos a seguir reivindicando cada día y de forma continua y permanente para mejorar los que hemos construido con sensatez y serenidad.



A punto de finalizar esta legislatura y, tras liderar un intenso trabajo como portavoz parlamentaria..... ¿Cuál ha sido su mayor logro y qué se le ha quedado en el tintero?

Voy decir algo atípico. Para mí, el principal logro en estos años en la oposición ha sido conseguir consensos, que si hubiese estado el PSOE en la oposición habrían sido imposibles.

Haber pasado por el gobierno de la región nos dio una visión muy de sentido de región y construir Extremadura desde la oposición significa llegar a acuerdos cuando no hay mayorías absolutas para propiciar reformas necesarias, para conseguir presupuestos que eran necesarios, para impulsar determinados acuerdos que eran imprescindibles.

Lo peor ha sido comprobar cómo el PSOE ha traicionado esa voluntad de aportar, ayudar y conseguir cosas. Confieso que me siento defraudada porque el PSOE decidió romper unilateralmente los acuerdos a base de incumplirlos. El PSOE solo pacta cuando quiere conseguir algo y prometer algo, cuando quiere vender un titular, el día después no le importa y descubrir eso ha sido completamente decepcionante porque las siguientes legislaturas van a necesitar acuerdos y es muy difícil confiar en un partido que ha hecho tan poco por cumplirlos.



Volviendo al presente y, ante lo más inmediato......¿qué espera Cristina Teniente ante dos importantes e inminentes fechas, 28 de abril y 26 de mayo?

Espero que haya un presidente en España que acabe con un gobierno que está facilitando que España se rompa. Queremos un gobierno que permita que España no se vuelva a parar en lo económico, que no vuelva a destruir empleo, que no se vuelvan a disparar el déficit y la deuda, que es lo que hace el PSOE cada vez que llega al poder.

Queremos un gobierno que permita que nuestras infraestructuras sean una realidad cuanto antes y que no se demoren con retrasos como el que ha provocado Sánchez en nuestro tren para que se adelante dos años el Corredor Mediterráneo hacia Cataluña. Queremos que la igualdad sea real y efectiva entre los territorios y para eso tiene que gobernar el PP.

En Extremadura, espero de presidente a Monago, un presidente que cumpla, que ejecute los presupuestos, que construya desde ya una nueva Extremadura porque estamos ya en una situación de no retorno.

Ocupamos los últimos puestos en todos los indicadores. Somos líderes en paro general, juvenil y femenino. Somos líderes en pobreza, con un incremento de 10 puntos en estos cuatro años de gobierno del PSOE. Somos líderes en pérdida de población y somos líderes en destrucción de negocios.

En esta legislatura, hemos perdido casi 1.000 autónomos, frente a los más de 2.500 que aumentaron durante el gobierno de José Antonio Monago. Cada año, más de 4.000 jóvenes se han ido de Extremadura por las políticas socialistas, mientras que con Monago en el gobierno el paro juvenil se redujo en más de 3.400 jóvenes.

Tenemos que recuperar políticas y mejorar las cosas que no pudimos hacer porque estábamos en el momento más duro de la crisis. Sin duda, para nosotros, los principales problemas que tenemos que abordar sin demora son el desempleo, la pobreza y la despoblación y para resolverlos no podemos tener un gobierno que viva de la inercia.



Y, para finalizar......¿dónde estará Cristina Teniente el 27 de mayo?

Al lado del presidente Monago, el mejor que ha tenido esta tierra, espero que sea ayudándole a liderar el cambio que necesita Extremadura y siempre en el lugar que mi partido decida.