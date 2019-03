Aprobada en la Asamblea la ley que prohíbe los circos con animales en cautividad

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves el proyecto de ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la comunidad, en virtud del cual se prohíbe la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, entre otras cuestiones.



Dicha norma prohíbe, asimismo, las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados y otras similares.



La aprobación ha tenido lugar con el apoyo del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, así como con el rechazo del PP, y tras el debate este jueves de 195 enmiendas parciales formuladas al texto que habían quedado 'vivas' para su debate en pleno tras su anterior paso por comisión parlamentaria. El diputado no adscrito no ha votado.



De dichas enmiendas parciales, y entre las que finalmente el PSOE ha retirado dos de ellas, se han incorporado al texto votado prácticamente todas las planteadas por el Grupo Socialista y por Ciudadanos, así como gran mayoría de las formuladas por Podemos y por el PP.



NOVEDADES



Entre las novedades que incorpora este texto normativo, promueve una coordinación eficiente entre las administraciones públicas, una función que tendrá atribuida el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, como órgano consultivo de colaboración, estudio, coordinación y asesoramiento.



Asimismo, se crean los registros locales y autonómicos de personas titulares de establecimientos públicos y de instalaciones dedicadas a espectáculos públicos y actividades recreativas, así como las personas prestadoras de los mismos.



En virtud de la norma, igualmente, se prohíben las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados y otras similares; y también se prohíbe también la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, "con independencia de su exhibición o no en los espectáculos que organicen", ha señalado la consejera.



Por otra parte, se prohíbe la venta y reventa de entradas por un precio superior al anunciado, a excepción de los supuestos de venta comisionada autorizada, cuyo recargo no podrá sobrepasar el 20 por ciento.



La ley contempla, en la misma línea, un régimen sancionador de entre 50 y 600.000 euros en función del tipo de infracción (muy grave, grave o leve).



Asimismo, la norma aplica el principio de subsidiariedad administrativa, de tal forma que cuando los ayuntamientos manifiesten insuficiencia de medios para desarrollar sus potestades puedan solicitar el apoyo de la Junta.



PSOE



Por su parte, en defensa de 39 enmiendas parciales de su grupo, el diputado del PSOE Juan Antonio González, ha defendido el "importante nicho de empleo" que ofrecen los espectáculos públicos en Extremadura, y ha apostado por darle "seguridad jurídica" al sector conciliando al mismo tiempo dicho tipo de actividades con el derecho al descanso y con la "protección de los animales", entre otras cuestiones.



Así, el PSOE ha planteado enmiendas que exigen la accesibilidad universal en espectáculos públicos y actividades recreativas, además de la plena inclusión y la "garantía" de la convivencia a través de una ley "necesaria para Extremadura".



De igual modo, ha propuesto facilitar las licencias que deben conceder los ayuntamientos en la materia que aborda la ley; así como que se impulsen plantes de "autoprotección" para prevenir posibles incidencias en espectáculos públicos.



También, y sobre la prohibición de circos con animales en cautividad, el diputado del PSOE ha defendido tal cuestión con el argumento de que "en pleno siglo XXI esto tendría que estar superado".



PP



Mientras, el diputado del PP Saturnino López Marroyo, a través de 53 enmiendas parciales de su grupo para "mejorar técnicamente" el texto, ha criticado que la normativa en cuestión "se ha hecho de esperar", teniendo en cuenta que la existente hasta el momento "se ha quedado ya obsoleta".



Así, ha apostado por garantizar la "seguridad e integridad" de los ciudadanos en las actividades de ocio "con pleno respeto" también al "descanso" de los ciudadanos.



De igual manera, ha planteado que el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos estén representadas las asociaciones de consumidores y usuarios de Extremadura y las asociaciones contra el ruido; así como la aprobación de una memoria sobre la situación del sector; y que se eleven los capitales mínimos a cubrir por las pólizas de seguro por los riesgos derivados de espectáculos públicos cuando los aforos son menores y disminuirlos para los mayores.



Al mismo tiempo, ha apostado por un registro de locales en los municipios; así como por una "accesibilidad universal" en los establecimientos de ocio.



También, sobre la prohibición de los circos con animales en cautividad que promueve la ley, el diputado del PP ha lamentado esta medida, toda vez que a juicio de su partido hay otros sectores en los que se trabaja también con animales "sin trato humillante" como ocurre, ha dicho, en el caso de los circos.



En este sentido, ha subrayado que el PP es "partidario" de que sean los propios consumidores los que decidan "libremente" si acuden o no a circos con animales, y ha considerado que "no hay ninguna razón para prohibir el uso de animales en circos", al tiempo que ha incidido en que "prohibirlo sería presuponer que los empresarios de circos maltratan a los animales".



PODEMOS



Por su parte, para la defensa de 89 enmiendas de su grupo, el diputado de Podemos José Luis Murillo ha propuesto medidas de accesibilidad y plena inclusión "para que todas las personas puedan disfrutar de la Cultura en igualdad, sin trabas"; así como medidas "contra el ruido" para "conciliar" este tipo de actividades con el derecho al descanso.



De igual manera, mediante otras enmiendas, Podemos ha apostado por regular la reventa de entradas; así como por el impulso legal de "microeventos" en los comercios de barrio que cambien "la experiencia de compra convirtiéndola en experiencias culturales".



También ha planteado un "certificado de trabajo justo y de calidad" para empresas que promuevan un trato "justo" a sus trabajadores.



CIUDADANOS



A su vez, en defensa de las 14 enmiendas parciales formuladas por su grupo, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha indicado que su formación está "de acuerdo" en que era "muy necesaria" esta regulación legal en materia de espectáculos públicos y actividades en la región.



Así, a través de sus enmiendas Ciudadanos ha tratado de aplicar una "mejor redacción" al texto y hacerse eco de las reclamaciones de implicados en el sector.



De este modo, entre otras cuestiones, Ciudadanos ha tratado de impulsar la "accesibilidad universal" en los espectáculos públicos y actividades recreativas en Extremadura por parte de las personas con discapacidad; así como delimitar las competencias que en la materia que aborda la ley son de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, de tal forma que en la revisión de las atracciones de feria en las localidades los técnicos municipales tengan una labor "importante".



También, la formación ha propuesto aumentar las multas por incumplimiento de horarios de cierre, "porque si no a cualquiera le sale gratis incumplir la ley", ha espetado Domínguez.