El PP critica que no haya comparecido en Asamblea el coordinador del sistema ferroviario

El diputado del PP Víctor del Moral ha criticado la no comparecencia este miércoles, 13 de marzo, en la Asamblea de Extremadura, del coordinador del sistema ferroviario en la región, Eduardo Villar, mientras que la diputada socialista María Teresa Macías ha indicado que su partido respeta la decisión aunque no la comparte, ha dicho.



Cabe destacar que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos solicitó la comparecencia de Villar para que éste informase en comisión sobre las medidas que están tomando el Gobierno central y el autonómico, así como sobre las gestiones en la resolución de las averías en los trenes de la región.



Esta comparecencia se debería haber sustanciado este miércoles aunque, y de forma previa, Eduardo Villar remitió una carta al parlamento autonómico en la que explicaba que no procedía su intervención en la cámara legislativa regional.



De esta forma, y tras informar de este aspecto el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte, José Antonio Echávarri, el diputado 'popular' Víctor del Moral ha pedido el uso de la palabra, a la que ha seguido la intervención de María Teresa Macías.



Así, Del Moral ha mostrado su sorpresa ante el hecho, ha dicho, de que los gobiernos "llamados de la transparencia" en una cuestión "tan importante" para Extremadura como es la situación del ferrocarril "niegue" esta comparecencia.



De esta forma, ha abundado que la misma solo tenía el objetivo de que la comisión correspondiente tuviera conocimiento de la situación del ferrocarril en la región, a qué se han debido las averías y cuáles son las gestiones del coordinador del sistema ferroviario de Extremadura ante Renfe y Adif.



Tras Del Moral, la diputada socialista María Teresa Macías ha recalcado que su grupo votó a favor de que compareciese Villar, aunque ha precisado que éste da "debida cuenta" en el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, que el PP ha abandonado.



En esta línea, Macías ha indicado que no le sorprende que la administración general del Estado indique que no viene a comparecer, porque es la "costumbre" y además, ha dicho, se tiene "debida cuenta de otras situaciones" en las que se ha actuado de la misma forma.